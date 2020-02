Stela fera son entrée sur PC et Switch le 13 mars

Après avoir fait des heureux sur Xbox One et Apple Arcade, Stela va faire son entrée sur d’autres plateformes. On savait que le titre développé par Skybox Labs allait débouler sur d’autres supports mais l’on a maintenant un peu plus de concret : le jeu arrivera sur PC et Switch le 13 mars prochain. Plus que quelques jours à attendre donc.

Avec l’arrivée de nouveaux contenus

Embarquant avec lui les mises à jour publiées depuis, Stela arrivera avec un lissage graphique et quelques correctifs supplémentaires. Il y aura aussi quelques subtilités supplémentaires notamment au niveau de sa fin à travers une mise à jour dite « finale » qui sera aussi publiée à la même date sur l’ensemble des plateformes.

Rappelons que Stela est jeu de plateforme/aventure qui devrait rappeler de bons souvenirs aux adorateurs de jeux à la Playdead (Inside/Limbo). On y incarne une jeune femme qui va devoir échapper à des monstruosités et survivre dans des environnements oppressants.