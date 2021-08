Aragami 2 nous en dit un peu plus sur son histoire dans un nouveau trailer

Il ne reste plus qu’un gros mois avant que Aragami 2 débarque officiellement, et le titre a déjà bien illustré son gameplay avec plusieurs vidéos. Il a donc profité du Twitchgaming Showcase: [email protected] de Microsoft pour nous en dire plus sur le récit qu’il va nous raconter, avec un nouveau trailer centré sur l’histoire du jeu.

Vengeance et malédiction au programme

Notre personnage va donc devoir lutter contre des armées ennemies sans pitié, tout en gérant son passé d’esclave qui le hante. Après sa mort, il revient pour se venger, tout en restant dans l’ombre. Il y sera aussi question de mettre fin à la malédiction Aragami, à coup de sabre et de giclées de sang, aussi bien en solitaire qu’en coopération.

Aragami 2 sortira le 17 septembre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.