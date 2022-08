Accueil » Actualités » Star Wars: Knights of the Old Republic Remake change bien de studio et passe chez Saber Interactive

On pouvait s’en douter, mais c’est maintenant à moitié confirmé. Lors de sa dernière prise de parole, Embracer Group a signalé un changement de studio pour l’un de ses AAA à venir, sans indiquer lequel. Avec tous les soucis rencontrés par Aspyr sur le développement de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, il n’y avait pas vraiment de doute sur le fait que c’était bien ce projet qui était concerné, et Bloomberg le confirme à nouveau aujourd’hui.

Le remake en péril ?

Jason Schreier révèle que ce projet de remake pour Star Wars KOTOR a bien été enlevé des mains d’Aspyr, pour le confier à Saber Interactive, une structure bien plus massive qui fait aussi partie d’Embracer Group.

Saber était déjà venu en renfort pour aider Aspyr sur le projet, mais ce dernier avait été mis en pause suite à des mauvais retours. Maintenant, Aspyr laisse complétement la main, ce qui n’étonnera pas grand monde. Même si le studio a de l’expérience sur la série Star Wars, on ne le connait qu’à travers des remasters et des portages qui sont loin d’être aussi ambitieux qu’un remake complet d’un grand RPG comme Star Wars KOTOR (surtout sur nouvelle génération).

Si Embracer assure que cela ne causera pas de délai dans le développement, c’est difficile à croire, quand bien même Saber Interactive possède plus de moyens et de ressources qu’Aspyr. Ce n’est donc pas demain que l’on reverra Revan et compagnie, et c’est bien dommage.