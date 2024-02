Le Star Wars Battlefront de 2004 et sa suite reviennent dans une collection disponible le mois prochain

Deux jeux mythiques pour le prix d’un

Bien avant que Electronic Arts reprenne les rennes sur la franchise, en la confiant à DICE, Star Wars Battlefront faisait la joie des possesseurs de consoles de sixième génération et de PC. Deux jeux qui ont certes prix un bon coup de vieux depuis leurs sorties, respectivement en 2004 et 2005, mais qui, à l’époque, représentaient la quintessence de l’expérience multijoueur à la Georges Lucas. Rien de moins. Et bonne nouvelle, c’en est enfin fini des lootbox, puisque ces deux monuments du jeu vidéo reviennent sur les supports actuels, via un portage développé par Aspyre, que l’on connaît déjà pour son travail sur les re-sorties de Star Wars KOTOR et sa suite, mais aussi sur le récent Tomb Raider I-II-III Remastered.

Star Wars Battlefront et Star Wars Battlefront II seront groupés sous la même bannière, via une collection qui embarque en parallèle l’intégralité du contenu officiel supplémentaire sorti pour les deux jeux. Ce qui comprend plusieurs maps, mais aussi deux héros pour le second opus. Mais la meilleure des nouvelles reste encore à venir : cette collection ne se contente pas d’embarquer le contenu solo des deux titres, elle s’offre aussi des serveurs pouvant accueillir jusqu’à 64 joueurs par partie.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas la franchise, il s’agit basiquement d’un jeu d’action en vue à la troisième ou à la première personne (selon l’option choisie), vous permettant d’incarner l’une des factions connues de Star Wars dans des joutes à mort nécessitant, la plupart du temps, la capture de points d’intérêt. La petite particularité de ce deathmatch à grande échelle, c’est qu’il permet aux joueurs les plus méritants d’incarner différents héros et vilains de l’univers de Georges Lucas, ce qui confère bien sûr un énorme avantage à l’équipe concernée.

Annoncée au cours du Nintendo Direct Partner Showcase, la bien nommée Star Wars Battlefront Classic Collection ne sortira pourtant pas que sur Nintendo Switch. Elle sera en parallèle disponible sur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais aussi sur PC via Steam. Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour mettre la main dessus, ni débourser de somme rondelette : la collection sera disponible dès le 14 mars prochain au tarif de 35,01 euros, uniquement en dématérialisé.

A noter que pour ceux qui s’inquiètent de repasser à la caisse alors qu’ils possèdent déjà les jeux sur Xbox ou sur PC, il n’existe malheureusement pas de solution miracle. Néanmoins, il leur sera possible d’acquérir la Star Wars Classic Collection pour 20% moins cher. Maigre consolation. Il est par ailleurs possible de précommander le titre en virtuel dès maintenant pour obtenir une réduction de 10%.