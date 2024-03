Apsyr est sur le coup

Annoncée il y a tout juste un mois, au cours du Nintendo Direct Partner Showcase, la Star Wars : Battlefront Classic Collection avait fait sauter quelques joueurs de joie. Il faut dire qu’à l’image de Star Wars : Knights of the Old Republic, les deux Battlefront ont acquis un véritable statut culte, et ce malgré le fait que leurs serveurs multijoueur soient clôturés depuis un moment. Ainsi, non seulement cette collection fait revenir deux jeux très appréciés, mais elle promet aussi des joutes en ligne jusqu’à 64 joueurs en simultané. De quoi raviver la flamme chez de nombreux fans ! Seulement, voilà…

Depuis hier, les commentaires en ligne se multiplient, indiquant que les serveurs sont beaucoup trop maigres pour accueillir le nombre de joueurs ayant mis la main sur la collection. Un problème de taille, qui s’accompagne d’une myriade de bugs en ligne, notamment de gros ralentissements, des joueurs se téléportant involontairement, ou une caméra en roue libre. Le tout accompagné de crashs multiples. De quoi en pousser certains à manifester leur mécontentement directement sur la page Steam du titre, qui cumule, à l’heure où nous écrivons ces lignes, un total de près de 4000 avis très négatifs. Mais la lumière est au bout du tunnel.

En effet, Aspyr, développeur et éditeur de la Star Wars : Battlefront Classic Collection, a déjà pris la parole pour indiquer connaître ces soucis et travailler à les corriger. En cause, leur infrastructure réseau aurait fait face à des » problèmes critiques « . L’entreprise ajoute qu’elle ne s’arrêtera pas tant que le multijoueur ne sera pas entièrement stable. On espère que cela ne prendra pas trop longtemps, d’autant que cela pourrait nuire au succès sur le long terme de cette compilation qui, sans cela, a été plutôt bien accueillie, notamment dans nos colonnes. Wait and see !