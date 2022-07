Star Ocean The Divine Force nous dévoile les capacités de D.U.M.A avec du gameplay

Star Ocean The Divine Force continue de nous envoyer ses rapports de missions afin de nous détailler ses mécaniques de jeu. Aujourd’hui, la vidéo de gameplay nous parle des capacités de D.U.M.A et de l’assaut cinétique. On vous explique tout ça.

D.U.M.A Guy

Aujourd’hui, Square Enix et tri-Ace nous parlent d’un membre assez spécial au sein du groupe de héros de ce Star Ocean The Divine Force. D.U.M.A est une création insolite douée d’une intelligence supérieure et de conscience. Elle se présente non pas comme un robot mais comme une forme de vie, et bien qu’elle aide nos protagonistes durant leur périple, ses motivations semblent assez floues.

Grâce à D.U.M.A, il possible d’user de capacités uniques très utiles lors de l’exploration et notamment l’assaut cinétique. C’est grâce à elle vous pourrez vous déplacer librement dans les airs et détecter des objets cachés dans le décor. Afin d’améliorer ses talents, il vous faudra amasser de mystérieuses gemmes violettes présentes un peu partout dans les environnements.

L’assaut cinétique vous sera aussi utile en combat puisqu’il pourra être intégré aux combos. Vous pourrez ainsi vous élever dans les airs pour écraser les ennemis à toute berzingue. Les assauts cinétiques peuvent prendre en outre plusieurs formes selon le personnage qui l’utilise. Autre technique utile en combat, les attaques éclaires qui vont pouvoir infliger d’énormes dégâts aux ennemis puissants en un clin d’œil.

Vous pouvez observer toutes ces mécaniques en actions grâce à la vidéo ci-dessus. Pour en savoir plus sur le jeu, nous vous renvoyons à notre article récapitulatif qui résume tout ce que l’on sait pour le moment.

Star Ocean The Divine Force sortira le 27 octobre prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via Steam.