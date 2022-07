Star Ocean The Divine Force : Voici tout ce que l’on sait sur le JRPG (date de sortie, gameplay, scénario…)

Malgré quelques fans irréductibles, la licence Star Ocean n’est pas forcément très populaire chez nous, et on peut dire que le 5ème épisode a pas mal déçu. C’est pourquoi Tri-Ace a pris son temps avant de nous proposer un sixième épisode, qui sera nommé The Divine Force. On a pu voir le jeu à travers plusieurs présentations ces derniers jours, et il promet de change pas mal de choses, même s’il est encore sous le feu des critiques à cause de visuels qui ne font pas l’unanimité. On fait le point ensemble sur tout ce qu’il faut savoir sur Star Ocean The Divine Force, histoire de voir si le JRPG mérite d’être attendu.

Que raconte Star Ocean The Divine Force ?

L’histoire de cet épisode se divisera en deux, puisqu’il faudra choisir dès le début entre adopter le point de vue de Raymond ou celui de Laeticia, les deux protagonistes du jeu. Raymond est au départ un voyageur lambda en provenance d’une planète non fédérée (Verguld) par la Fédération pangalactique, une organisation qui aidait les planètes à ses débuts avant de les conquérir de force. Il est capitaine d’un vaisseau marchand nommé Ydas, qu’il commande avec l’aide de Helena, un autre personnage jouable qui respecte profondément son capitaine.

En effectuant une mission de routine, le vaisseau de Raymond et Helena va se faire attaquer par la fédération, forçant alors les deux personnages à atterrir en urgence sur une planète considérée comme étant sous-développée, Aster IV, avant d’être séparés. C’est là que Raymond va faire la rencontre de Laeticia, qui est une princesse du royaume d’Aucérius qui va le sauver et lui demander de l’aider en retour à combattre l’empire voisin qui menace son royaume.

On imagine que l’action se passera principalement sur cette planète, même si les images du dernier trailer nous ont bien montré qu’il sera possible de voyager à bord d’un vaisseau, sans doute celui de Raymond, avec d’autres décors plus futuristes certainement liés aux planètes de la Fédération.

Les deux vont alors partir à l’aventure en compagnie de Albaird, l’ami d’enfance et le protecteur de Laeticia, tout en croisant à nouveau Helena, mais aussi Midas Felgreed et Nina Deforges qui vont les aider dans leur périple. Midas est décrit comme étant un brillant ingénieur qui a été exilé du royaume d’Aucérius suite à une mésaventure, alors qu’il était très influent au sein du pouvoir. Nina est quant à elle une assistante médicale, qui est aussi l’une des rares personnes pouvant faire appel à la magie de guérison.

On ne sait pas trop encore à quel point le scénario va changer selon le personnage que l’on choisira au début, mais on nous promet que le point de vue sur l’histoire sera différent, et les compagnons pourront aussi changer selon la route choisie.

Comment fonctionnent les combats dans Star Ocean The Divine Force ?

De ce que l’on a pu voir du gameplay, il promet de suivre ce qu’avait instauré le 5eme épisode avec encore plus d’action et des combats sans transitions, ce qui veut dire que lorsque vous rencontrez un ennemi, le combat s’enclenche immédiatement et tout le décor est votre arène.

On pourra contrôler un groupe de 4 personnages sur les 6 héros jouables confirmés pour le moment, et il sera possible de changer de personnage en temps réel. Le système de combat repose alors sur les PA, des points d’action que l’on va récupérer petit à petit et qui, une fois dépensés, nous permettent de déclencher des capacités spéciales.

On pourra alors personnaliser nos combos en sélectionnant les actions que l’on veut enclencher à chaque fois que l’on appuie sur une sélection de touches. Ces raccourcis peuvent aussi servir à y placer des objets pour les utiliser plus vite. Comme bon nombre de RPG reprenant ce système, il faudra aussi essayer d’assommer les ennemis pour leur faire plus de dégâts, en enchainant les combos.

Et à l’instar d’un Final Fantasy VII Remake, le jeu dispose aussi d’un mode Tactique si tout va trop vite pour vous. En l’enclenchant, le temps va se ralentir autour de vous, et vous serez en mesure de sélectionner les actions à faire ainsi que celles de vos coéquipiers.

Un épisode plus ouvert ?

Ce qui va beaucoup changer dans cet épisode, c’est la partie exploration. Raymond et les autres vont croiser la route de D.U.M.A., une sorte de robot qui pourra servir de jetpack et ainsi nous permettre de prendre un peu de hauteur. Ce qui veut dire que les environnements seront plus ouverts, et surtout plus verticaux.

On pourra voler librement à travers les villes et les différents décors, Il faut donc s’attendre à pas mal de secret cachés. Ce jetpack sera d’ailleurs aussi utilisable en plein combat pour combattre les ennemis volants ou les mastodontes. D.U.M.A. aura même des compétences rien qu’à lui qui nous aideront en combat, et il sera aussi possible de renforcer sa puissance si l’on en croit le teaser de la prochaine présentation du jeu à venir.

Comme dans tout RPG, on aura évidemment tout un tas de trucs à faire en dehors de l’histoire avec plein de quêtes à remplir, mais on sait surtout que l’on aura accès à un mini-jeu qui est appelé Es’owa, visiblement avec des figurines. Mais pour le moment, on en sait pas beaucoup plus sur le fonctionnement de ce mini-jeu.

Quand sortira Star Ocean The Divine Force ?

Star Ocean The Divine Force sera disponible le 27 octobre prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, soit un an tout pile après son annonce.

Une édition collector a été annoncée pour le Japon, avec un artbook la BO du jeu et d’autres bonus, mais chez nous, seule la version digitale de luxe a été confirmée pour le moment, avec la bande-son en format numérique et des objets in-gamme, comme des pions pour le mini-jeu qui proviennent d’autres licences, à savoir Valkyrie Profile et Radiata Stories.

Où précommander Star Ocean The Divine Force ?

Star Ocean The Divine Force est d’ores et déjà disponible à la précommande sur Amazon :