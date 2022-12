Accueil » Actualités » STALKER 2: Heart of Chornobyl confirme sa sortie en 2023 et montre de nouvelles séquences de gameplay

Attendu pour 2023, STALKER 2: Heart of Chornobyl revient aujourd’hui avec une nouvelle vidéo de gameplay impressionnante. Malgré les nombreux reports de GSC Game World en raison du conflit en Ukraine, le studio montre ce que ce nouvel opus de la licence a dans le ventre tout en faisant un petit tour d’horizon présentant l’ensembledu soft dans les grandes lignes.

Il vient à nous bientôt

STALKER 2: Heart of Chornobyl nous dévoile ici son univers impitoyable d’un monde ravagé par les radiations. On se retrouve ainsi plongé dans « la Zone », un lieu rempli mutants et d’anomalies. Malgré des conditions très durs, des aventuriers plongent au plus profond de la Zone en quête de mystères et de trésors. On les appelle les Stalkers et vous êtes évidemment l’un d’eux.

En plus de son esthétique et de son ambiance particulière, le titre semble proposer un monde ouvert assez riche. On nous promet aussi une intrigue non-linéaire et énormément d’interactions avec les PNJ du jeu comme nous montre cette vidéo de gameplay. Sans oublier ses phases d’action avec les armes puisqu’il reste avant tout un FPS. Il est surtout très attendu en raison des précédents opus qui bénéficient encore aujourd’hui d’une forte popularité et d’une communauté de moddeurs très active. On imagine que ce sera aussi le cas pour ce nouvel opus.

STALKER 2: Heart of Chornobyl est attendu pour 2023 sans plus de précision sur Xbox Series et PC via Steam, Epic Games Store et GOG. Il sera également disponible dès sa sortie sur le Xbox Game Pass.