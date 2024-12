STALKER 2: Heart of Chornobyl est victime d’une campagne de désinformation russe à propos de la guerre en Ukraine

Les ennuis continuent même après la sortie du jeu

Actuellement, le studio a d’autres chats à fouetter qu’une propagande russe visant le jeu. GSC Game World doit publier plusieurs patchs afin de corriger l’état de son jeu, ce dernier comportant encore de nombreux soucis techniques. Pourtant, le site 404 Media (relayé par Eurogamer) rapporte qu’une campagne de désinformation qui serait liée à ce que l’on appelle « l’Operation Matryoshka » cible actuellement le jeu.

Cette campagne se diffuse principalement via les réseaux sociaux (notamment via Telegram) et via des mails envoyés aux journalistes, afin de présenter des histoires erronées sur l’Ukraine et sur les pays de l’OTAN. Elle intégrerait désormais STALKER 2: Heart of Chornobyl au sein de sa désinformation avec une vidéo qui indique que le gouvernement ukrainien se servirait du jeu pour scanner les ordinateurs des personnes qui y jouent afin de recueillir de nombreuses données personnelles, histoire de recruter des citoyens capables d’être mobilisés pour aller sur le front. Une vidéo soi-disant postée par le magazine Wired, ce qui est faux (le logo du site a juste été emprunté), qui a pour but de convaincre de ne pas acheter le jeu ou d’user un VPN pour y jouer.

GSC Game World n’a pas encore pris la parole à ce sujet, mais ce n’est pas la première fois qu’il voit son jeu être ciblé par le gouvernement russe, qui avait bloqué le site du jeu en Russie.