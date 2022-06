Square Enix déclare qu’il est encore trop tôt pour penser à des jeux Dragon Quest et Final Fantasy utilisant la blockchain

Qu’on le veuille ou non, Square Enix semble peu peu lorgner du côté de tout ce qui concerne les NFT et la blockchain. Alors forcément, les joueurs et joueuses qui ne veulent pas de ces technologies dans les licences cultes de l’éditeur ont un peu peur de l’avenir, surtout quand Yosuke Matsuda n’hésite pas à évoquer le sujet dans les différents bilans de Square Enix. C’est une nouvelle fois le cas dans le dernier rapport de réunion avec les actionnaires, partagé et traduit par VGC, qui clarifie la stratégie future de l’éditeur à propos de ces technologies.

Mais son choix est fait

Pour le moment, Square Enix renforcer sa stratégie concernant les NFT et la blockchain en créant des jeux plus centrés sur leur narration, autrement dit des jeux à l’allure plus « traditionnelle », qui incorporerait aussi la blockchain. Avec une telle déclaration, on aurait pu penser que l’on allait bientôt se retrouver avec des jeux Final Fantasy ou autres liés à ces nouvelles technologies, mais ce n’est pas le cas.

Yosuke Matsuda affirme qu’il « est encore trop tôt pour penser à faire des jeux Final Fantasy et Dragon Quest liés à la blockchain », affirmant qu’il ne pensait pas du tout à ce genre de choses pour les futures sorties liées à ces licences.

Pour le moment. On imagine que cela fera pousser un soupir de soulagement à beaucoup de fans, même si tout peut évidemment changer selon le bon vouloir des dirigeants de Square Enix.