Square Enix lance ses premiers NFT Final Fantasy VII avec une figurine de Cloud

Pendant que des géants de l’industrie comme Mojang prennent ouvertement position et font barrière aux NFT et à la blockchain, d’autres persistent à se dire qu’il s’agit de l’avenir, à l’image de Square Enix, qui est décidemment le plus insistant sur le sujet. Et si l’éditeur nous avait rassuré en nous disant qu’il était encore bien trop tôt pour penser à des jeux Final Fantasy ou Dragon Quest utilisant la blockchain, il fallait visiblement y déceler un petit astérisque qui semblait dire « mais ça ne va pas nous empêcher de produire des NFT Final Fantasy hein ». Naïfs que nous étions.

Quand Square Enix devient la Shinra

Square Enix annonce donc s’associer avec Enjin pour la production autour de NFT Final Fantasy, qui font partie des célébrations du 25ème anniversaire (sic) de Final Fantasy VII. Cela passera donc par des cartes célébrant cet anniversaire, que l’on peut recevoir sur la passerelles qu’est Efinity, et ce en achetant des des objets de collection physiques.

Le premier d’entre eux est une figurine de Cloud, que vous pouvez précommander maintenant dans son édition simple, ou dans son édition deluxe avec une NFT, pour le prix de 159 dollars tout de même (on ne vous met pas le lien pour celle-ci, mais vous le trouverez simplement si cela vous intéresse). C’est en quelque sorte une certificat d’authenticité pour la figurine si vous préférez.

Bien conscient des critiques à propos de la pratique, Eijin dit vouloir produire des NFT écoresponsables qui visent le carbone zéro d’ici 2030. Parce que oui, avec des NFT qui polluent et qui sont à l’effigie d’un jeu où les héros combattent une société qui détruit les ressources de la Terre, vous noterez facilement l’ironie.