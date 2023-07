Pour Square Enix, Final Fantasy XVI est un énorme succès commercial

Enfin un jeu à la hauteur des attentes chez Square Enix

Via le site américain IGN, Square Enix s’est exprimé sur les ventes de Final Fantasy XVI qu’il considère comme « extrêmement solides ». On savait que le RPG s’était vendu à 3 millions d’exemplaires en moins d’une semaine, mais il était difficile de savoir si les performances étaient vraiment bonnes ou non. Un doute qui s’explique notamment en raison des comparaisons avec les autres gros hits Final Fantasy (Final Fantasy XV et Final Fantasy VII Remake) sur une même période ou encore le fait qu’il soit une exclusivité PS5 (avec un parc de consoles plus restreint).

Square Enix a d’ailleurs bien souligné cette différence :

« Avec 38 millions de consoles PS5 expédiées dans le monde entier (au 31 mars 2023), les ventes de Final Fantasy 16 ont dépassé les 3 millions d’unités dans le monde seulement quelques jours après sa sortie le 22 juin 2023. En prenant en compte les chiffres de ventes du très acclamé Final Fantasy 7 Remake et en prenant en compte la différence de nombre d’utilisateurs de la PlayStation 4 au moment de la sortie de ce titre, nous pouvons constater que le taux d’attachement de Final Fantasy 16 est considérablement élevé, compte tenu de la base installée de la PS5 ».

En tout cas, nous pouvons croire Square Enix sur parole puisque l’éditeur japonais n’hésite jamais à exprimer sa déception lorsque les ventes d’un jeu sont faibles avec la très célèbre formule : « Il n’a pas été à la hauteur des attentes ». Maintenant que le succès commerciale est confirmé par l’éditeur, l’hypothèse d’un futur DLC pour le jeu devient plus que probable. Néanmoins, la décision repose également à la discrétion de Naoki Yoshida, qui est d’ailleurs ouvert à l’idée.

Final Fantasy XVI est disponible sur PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus ainsi que notre guide complet.