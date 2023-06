Guide Final Fantasy XVI

Vous trouverez ici tous nos guides et astuces concernant Final Fantasy XVI. Chaque article sera recensé dans cette section au fur et à mesure de leur publication, après la sortie du jeu. Vous y retrouverez notamment des guides pour les contrats de chasses ou des astuces diverses pour vous aider à bien débuter dans le jeu.

FAQ Final Fantasy XVI

Dans cette section, vous retrouverez les questions fréquemment posées au sujet du jeu Final Fantasy XVI. Cette page sera régulièrement mise à jour. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI est le seizième épisode principal de la saga de jeux de rôle de Square Enix. Il s’agit d’un tout nouvel épisode développé en grande partie par l’équipe derrière le MMO Final Fantasy XIV.

Quand et où sort Final Fantasy XVI ?

Final Fantasy XVI sera disponible à partir du 22 juin 2023. Le jeu sort d’abord en exclusivité PlayStation 5 à cette même date.

Final Fantasy XVI sur Xbox et PC, c’est prévu ?

Final Fantasy XVI est annoncé comme une exclusivité temporaire, et Naoki Yoshida, producteur de cet épisode, a mentionné à plusieurs reprises le développement d’une version PC, sans donner de date pour cette dernière. Pour ce qui est d’une version Xbox, cela reste pour le moment improbable, si l’on suit le schéma de Final Fantasy VII Remake qui n’est toujours pas arrivé chez Microsoft.

Quelle est l’histoire de Final Fantasy XVI ?

Final Fantasy XVI nous plonge au cœur du monde Valisthéa, séparé en deux continents majeurs. Les nations sont divisées en fonction des cristaux-mères présents sur ces terres, qui protègent le peuple de la propagation du Fléau noir, un mal d’origine inconnu qui efface toute trace de magie. Chaque nation dispose aussi d’un Emissaire, un être capable de se transformer en Primordial tel que Shiva, Bahamut ou Titan. Une guerre de ressources va ainsi éclater et mettre le monde en péril lorsqu’un Primordial mystérieux fait son apparition.

Qui est le héros de Final Fantasy XVI ?

Dans Final Fantasy XVI, on incarne Clive Rosfield, fils aîné de l’archiduc de Rosalia, l’une des plus grandes puissances de Valisthéa. Il est le gardien du Primodial Phénix, dont son petit frère Joshua a hérité. Suite à un terrible drame, Clive va grandir et va partir en quête de vengeance à travers le monde tout en prenant connaissance de la situation des autres nations.

Final Fantasy XVI est-il un jeu plus sombre ?

Tourné vers la dark fantasy, Valisthéa permet à Final Fantasy XVI de montrer plus de violence à l’écran, avec du sang et des mutilations. C’est pourquoi il est affublé d’un PEGI 18. On retrouve également de la nudité partielle et la présence de nombreux jurons, chose inhabituelle pour un épisode numéroté de la saga.

Gameplay Final Fantasy XVI, quelles particularités ?

Final Fantasy XVI se présente comme le premier action-RPG de la saga, du moins pour les épisodes numérotés. Il est donc fondamentalement tourné vers l’action, avec un Clive qui est très agile. Il peut manier le pouvoir des différents Primordiaux pour lancer des attaques spéciales, sachant que chaque Primordial a sa propre capacité.

Il est aussi le premier épisode principal où l’on ne contrôle pas d’équipe, mais seulement Clive. Il est toutefois possible de donner des ordres à Torgal, un chien qui nous accompagne durant le périple, afin qu’il nous aide en combat. De plus, des coéquipiers contrôlés par l’IA viendront parfois s’ajouter au groupe.

Final Fantasy XVI est-il en monde ouvert ?

Non, Final Fantasy XVI ne dispose pas d’un monde ouvert. La plupart de ses niveaux sont linéaires, tandis qu’il met en place quelques maps un peu plus grandes que les autres qui poussent un peu plus à explorer les lieux.

Quels sont les différents royaumes dans Final Fantasy XVI ?

On retrouve plusieurs nations qui se disputent les terres de Valisthéa dans le jeu, à savoir :

Archiduché de Rosalia : Un pays bâti sur l’honneur et gouverné par l’Emissaire de Phénix

: Un pays bâti sur l’honneur et gouverné par l’Emissaire de Phénix Saint-Empire de Sangbrèque : Gouverné par l’Empereur, disposant d’une grande ambition, avec une religion du dieu unique

: Gouverné par l’Empereur, disposant d’une grande ambition, avec une religion du dieu unique Royaume de Valœd : Seule nation sur le continent du Gris-Levant, doté d’une grande puissance militaire

: Seule nation sur le continent du Gris-Levant, doté d’une grande puissance militaire République de Dalméquie : divisée en plusieurs provinces avec des représentants qui gouvernent la région

: divisée en plusieurs provinces avec des représentants qui gouvernent la région Royaume de Fer : Pays tourné vers la religion envers le cristal-mère, détestant les Emissaires

: Pays tourné vers la religion envers le cristal-mère, détestant les Emissaires Dominion du Cristal : Situé à la croisée des chemins, un pays isolé et protégé par un pacte de non-agression

Peut-on jouer en coopération à Final Fantasy XVI ?

Non, Final Fantasy XVI est un jeu entièrement solo, qui n’est pas jouable à plusieurs, que ce soit en ligne ou en local.

Quelle est la durée de vie de Final Fantasy XVI ?

La durée de Final Fantasy XVI est estimée à 35 heures par Naoki Yoshida, en ne prenant en compte que l’épopée principale. Le producteur indique le double, soit 70 heures, pour finir tout le contenu annexe.

Qui est le compositeur de Final Fantasy XVI ?

Final Fantasy XVI peut compter sur le talent de Masayoshi Soken (Final Fantasy XIV) à la composition de sa bande-originale, qui compte plus de 200 pistes à découvrir.

Peut-on choisir les voix japonaises originales ?

Oui, il est possible de choisir plusieurs langues dont le japonais, l’anglais, et le français. Le jeu est intégralement doublé. Voici le casting des différents personnages principaux :

Clive Rosfield (enfant) : Marc Arnaud (VF) / Ben Starr (VA) / Yūma Uchida (VJ)

: Marc Arnaud (VF) / Ben Starr (VA) / Yūma Uchida (VJ) Clive Rosfield (adulte) : Marc Arnaud (VF) / Ben Starr (VA) / Yūya Uchida (VJ)

: Marc Arnaud (VF) / Ben Starr (VA) / Yūya Uchida (VJ) Joshua Rosfield : Mathilde Carmes (VF) / Logan Hannan (VA) / Natsumi Fujiwara (VJ)

: Mathilde Carmes (VF) / Logan Hannan (VA) / Natsumi Fujiwara (VJ) Jill Warrick (enfant) : Claire Baradat (VF) / Charlotte McBurney (VA) / Megumi Han (VJ)

: Claire Baradat (VF) / Charlotte McBurney (VA) / Megumi Han (VJ) Jill Warrick (adulte) : Claire Baradat (VF) / Susannah Fielding (VA) / Megumi Han (VJ)

: Claire Baradat (VF) / Susannah Fielding (VA) / Megumi Han (VJ) Cidolfus Telamon : Jérémie Covillault (VF) / Ralph Ineson (VA) / Hiroshi Shirokuma (VJ)

: Jérémie Covillault (VF) / Ralph Ineson (VA) / Hiroshi Shirokuma (VJ) Benedikta Harman : Audrey Sourdive (VF) / Nina Yndis (VA) / Akari Higuchi (VJ)

: Audrey Sourdive (VF) / Nina Yndis (VA) / Akari Higuchi (VJ) Hugo Kupka : David Krüger (VF) / Alex Lanipekun (VA) / Yasuhiro Mamiya (VJ)

: David Krüger (VF) / Alex Lanipekun (VA) / Yasuhiro Mamiya (VJ) Dion Lesage : Tony Marot (VF) / Stewart Clarke (VA) / Yūichi Nakamura (VJ)

: Tony Marot (VF) / Stewart Clarke (VA) / Yūichi Nakamura (VJ) Barnabas Tharmr : Jochen Haegele (VF) / David Menkin (VA) / Gotaro Tsunashima (VJ)

Est-il lié à d’autres épisodes ?

Non, Final Fantasy XVI n’est pas lié aux précédents épisodes de la série. On y trouvera bien entendu des références, mais chaque épisode de Final Fantasy est unique et séparé des autres. Il n’est donc pas absolument nécessaire d’avoir joué aux quinze jeux précédents, puisqu’ils n’ont rien à voir.

Qui sont les Primordiaux de Final Fantasy XVI ?

Les fameuses invocations chères la saga sont présentes au coeur du récit de Final Fantasy XVI, et à ce jour, on peut en compter huit différentes, à savoir :

Ifrit

Phénix

Shiva

Garuda

Titan

Ramuh

Bahamut

Odin

Est-ce qu’il y a des chocobos dans Final Fantasy XVI ?

Oui, des chocobos sont bien présents dans Final Fantasy XVI. Il est même possible de grimper à dos de ces bêtes mythiques pour explorer certains lieux.

Une démo est-elle disponible pour Final Fantasy XVI ?

Oui, une démo est disponible sur le PlayStation Store qui couvre l’introduction de Final Fantasy XVI. Après l’avoir terminée, une seconde démo se débloquer vous permettant de tester plus en profondeur le système de combat. Seule la progression de la première démo peut être transférée dans le jeu final.

Peut-on s’attendre à des DLC ou une suite ?

Pour le moment, aucun DLC n’est prévu, ni aucune suite. Naoki Yoshida a fait comprendre que l’histoire du jeu était complète et ne nécessitait aucun autre contenu pour être appréciée. Selon la demande des fans, le studio réfléchira à des DLC potentiels.

Où précommander Final Fantasy XVI au meilleur prix ?

Où trouver l’édition Deluxe de Final Fantasy XVI ?

Cette édition Deluxe est affichée à 109,99 €. En plus du jeu, elle contient un steelbook ainsi que la carte du monde en tissu.

Où trouver l’édition Collector de Final Fantasy XVI ?

Une édition Collector est aussi proposée à la vente en exclusivité sur le site officiel de Square, pour 349,99 €. Pour ce prix, vous obtiendrez

Le même contenu de l’édition Deluxe

Un set 8 pin’s

Une statuette d’Ifrit et de Phénix de 27 cm de haut

Où trouver la bande-son de Final Fantasy XVI ?

Enfin, si vous comptez acheter la bande-originale du jeu, elle disponible sur le site de Square Enix. On retrouve là aussi une édition standard et une édition limitée.

Où trouver la PS5 Final Fantasy XVI ?

Vous trouverez ici la liste des revendeurs pour le pack PS5 + Final Fantasy XVI. Pour rappel, il ne s’agit pas vraiment d’une édition spéciale puisque la PS5 comprise dans le pack est tout à fait normale, mais ce bundle contient seulement le jeu en bonus dans sa version dématérialisée.

En bref

Final Fantasy XVI

Éditeur : Square Enix

: Square Enix Développeur : Creative Business Unit III

: Creative Business Unit III Genre : Action-RPG

: Action-RPG Prix : 79,99 €

: 79,99 € Console : PS5

: PS5 Date de sortie : 22 juin 2023

: 22 juin 2023 PEGI 18