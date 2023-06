Final Fantasy XVI : 3 millions de copies vendues en moins d’une semaine pour cet épisode

Cela fait moins d’une semaine que Final Fantasy XVI est disponible, mais il peut déjà compter 3 millions de copies vendues. Un score qui comprend aussi bien les éditions physiques que numériques. Il est important de mettre ce résultat en perspective pour mieux comprendre s’il s’agit ici d’un succès ou non.

We’re delighted to announce we’ve shipped and digitally sold 3 million copies of Final Fantasy XVI on PlayStation 5. Thank you for your support! #FF16 pic.twitter.com/8YGfo1RXyV

