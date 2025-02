Split Fiction : Hazelight donne plus de détails sur la durée de vie de son jeu ainsi que sur les configurations PC demandées

Combien d’heures pour finir Split Fiction ?

Josef Fares fait en ce moment le tour des médias pour se livrer au jeu des questions-réponses, comme chez nous avec notre interview réalisée il y a quelques jours. Le créateur était aussi au micro de MinnMax, avec un échange où il a répondu à plus d’une centaine de questions. Si beaucoup d’éléments étaient déjà connus, on en retire surtout que Fares a déclaré que la durée de vie de Split Fiction étaient d’environ 12 à 15 heures.

Autre fait important, le jeu n’aura droit à aucun DLC après la sortie. C’est d’ailleurs pour cela que Hazelight souhaite rester indépendant, pour ne pas être forcé de proposer ce genre de choses ainsi que des micro-transactions. On apprend également qu’It Takes Two, qui s’est vendu à 23 millions d’exemplaires, a réalisé la moitié de ses ventes en Chine. Entre cela et Black Myth Wukong, le marché console chinois commence à prendre de plus en plus d’ampleur.

Le jeu sera compatible Steam Deck dès son lancement

En dehors de cette interview, on apprend aussi que le jeu sera prêt pour le Steam Deck dès sa sortie. La version PC sera quant à elle compatible avec les écrans ultra-larges. Et si vous vous demandez si votre machine peut faire tourner Split Fiction, voici les configurations PC recommandées :

Configuration minimale

CPU : Intel Core i5-6600k ou AMD Ryzen 5 2600k

GPU : NVIDIA GeForce GTX 970 – 4Go ou AMD Radeon RX 470 – 4Go

RAM : 16 Go

DirectX : Version 12

Stockage : 85 Go

Configuration recommandée

CPU: Intel Core i7-11700k ou AMD Ryzen 7 5800X

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8Go ou AMD Radeon 6700 XT – 12Go

RAM : 16 Go

DirectX : Version 12

Stockage : 85 Go

Split Fiction sera disponible dès le 6 mars 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.