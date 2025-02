Split Fiction sera jouable en cross-play, même pour distribuer le Pass ami sur d’autres plateformes

L’inconvénient des jeux comme It Takes Two et Split Fiction est de devoir trouver quelqu’un qui peut jouer soit à nos côtés sur le même canapé, soit à distance sur la même plateforme. Du moins, c’est ce que l’on pensait pour le dernier titre de Hazelight Studios. Puisque It Takes Two ne supportait pas le cross-play, on en déduisait qu’il en serait de même pour Split Fiction. Mais EA a décidé de rassurer tout le monde en détaillant les nouvelles fonctionnalités du Pass ami.