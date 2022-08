Splatoon 3 : Mode histoire, amiibos, DLC… Tout ce qu’il fallait retenir du Nintendo Direct

Le gros jeu de la rentrée pour Nintendo, c’est Splatoon 3. Le titre n’a pas énormément fait parler de lui ces derniers temps, alors un mois avant sa sortie, Nintendo a décidé de lui consacrer un Nintendo Direct entier. Pendant plus de 30 minutes, le constructeur nous a dit tout ce qu’il fallait savoir sur ce Splatoon 3, avec beaucoup d’informations inédites à savoir, que ce soit du côté de son mode Histoire, ou de ses amiboo. On fait le point.

Bienvenue à Cité-Clabousse

Comme on le savait déjà, ce Splatoon 3 nous proposera un terrain de jeu bien différent avec Cité-Clabousse, une mégalopole qui est aujourd’hui prisées par les Inklings.

Ce Direct nous a donc rappelé tout ce qu’il y avait à savoir sur la licence et sur cet épisode en particulier, comme avec le mode Guerre de territoire en 4 contre 4. Mais ça, on connait, à l’exception de quelques nouvelles techniques pour nos personnages. On retrouvera aussi les modes :

Defense de zone

Expédition risquée

Mission Bazookarpe

Pluie de palourdes

Un arsenal plus complet

On découvre aussi les armes qui seront disponibles dans cet épisode, comme les Transperceurs, ainsi que les Eclatanas. Si vous avez envie de transformer votre Inkling en samurai, c’est la bonne arme pour vous.

Plus d’armes spéciales seront présentes, comme le Districool avec des bonus à distribuer pour l’équipe, ou encore le Sonar Paf, pour repérer vos ennemis et infliger des dégâts avec une aide. Enfin, le Cavalsquale permettra de foncer à toute vitesse sur l’ennemi.

L’équipement aura une place encore plus primordiale, non pas uniquement pour avoir le meilleur look de Cité-Clabousse, mais pour profiter de capacités supplémentaires.

Les arènes de Splatoon 3

Parmi les arènes confirmées, on a tout d’abord la Contrée Clabousse, avec :

Cayon aux Colonnes

Banlieue Balibot

Casse Rascasse

Réservoir Rigadelle

Marché Grefin

La Région de Chromapolis est également de retour avec quelques arènes en plus :

Galeries Guppy

Pont Esturgeon

Club Ca$halot

Institut Calam’arts

Chantier naval

Supermarché Cétacé

Parc Carapince

Ce qui nous fait 12 stages confirmés pour le lancement de Splatoon 3. Mais la bonne nouvelle, c’est que d’autres arriveront plus tard via des mises à jour gratuites.

Jeu de cartes et mode Histoire

L’une des nouveautés de cet épisode, c’est le mode Cartes & Territoire. Un mini-jeu qui est un peu à part, et qui nous demandera de placer des cartes sur une grille façon Tetris.

Cependant, le but sera ici d’exterminer les blocs de la partie, pas les nôtres. Plus de 150 cartes seront à collectionner, de quoi ajouter une autre façon de profiter de l’univers de Splatoon.

Salmon Run, que l’on a déjà vu par le passé, à une nouvelle fois été présenté, mais on va plutôt s’attarder sur le mode Histoire du jeu. On incarnera Numéro 3, dernière recrue de l’escadron Espadon, qui ira affronter les Octariens.

Ce mode est présenté comme étant un parfait tutoriel pour bien se familiariser avec le gameplay du jeu et le rendre plus accessibles aux nouveaux venus.

Les amiibos Splatoon 3

On pouvait s’y attendre. Nintendo a révélé l’existence de nouveaux amiibos pour Splatoon 3, qui seront au nombre de trois, à savoir Octaling (bleu), Inkling (jaune) et Salmioche.

Ces amiibos seront vendus dans un seul et même pack, qui sera disponible dès cet hiver. Pas plus de de précisions sur la date pour l’instant.

Retour des festivals et démo

Ce Direct s’est terminé par la confirmation du retour des festivals, avec cette fois trois équipes à choisir, sachant que les trois équipes pourront s’affronter en même temps.

Et on pourra vite voir ce que cela donne puisqu’une démo de Splatoon 3 sera disponible en téléchargement dès le 18 août prochain. Mais la vraie démo sera débloquée dès le 25 août, avec du contenu jouable, en attendant le premier festival le 27 août, qui sera donc jouable gratuitement.

DLC et mises à jour

Splatoon 3 est là pour durer, du moins selon ce que nous promet Nintendo. On nous promet des mises à jour régulières pendant au moins deux ans, avec un nouveau catalogue tous les trois mois après le lancement. On retrouvera aussi des nouvelles armes et les nouveaux stages promis. Les modes Match X et Match en ligne seront également ajoutés plus tard.

Tout cela, ce sera gratuit, mais Nintendo annonce déjà la couleur en indiquant qu’un grand DLC payant sera disponible à l’avenir, mais on en sait pas plus à son sujet.

Splatoon 3 sera disponible dès le 9 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch.