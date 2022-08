Splatoon 3 : Un Nintendo Direct consacré au jeu aura lieu cette semaine

A chaque semaine son Direct. The Pokémon Company nous a offert un Pokémon Present la semaine dernière, qui avait surtout pour but de mettre en avant les nouveautés de Pokémon Écarlate et Violet. Et c’est à nouveau une exclusivité Nintendo Switch qui refera parler d’elle cette semaine, puisqu’on apprend qu’un Nintendo Direct consacré exclusivement à Splatoon 3 aura lieu dans les prochains jours.

Un Direct qui tâche

Rendez-vous le 10/08 à 15:00 pour un #Splatoon3 Direct d'environ 30 minutes consacré à ce futur titre sur Nintendo Switch ! Rendez-vous ici : https://t.co/asgj90EdPn pic.twitter.com/bGNPVHDJmj — Splatoon France (@Splatoon_FRA) August 8, 2022

Il ne reste plus longtemps à patienter avant de pouvoir mettre les mains sur Splatoon 3, mais Nintendo a encore beaucoup de choses à nous dire à son sujet. C’est pourquoi il organise cette semaine un Splatoon 3 Direct, qui aura pour but de mettre en avant les fonctionnalités de cet épisode.

Ce Splatoon 3 Direct aura lieu ce mercredi 10 août à 15 heures (heure française), soit un petit mois avant sa sortie. On apprend que ce Direct va durer approximativement 30 minutes, ce qui nous promet une très grosse présentation avec plein de détails, et surtout plein de gameplay à découvrir.

Splatoon 3 sera disponible dès le 9 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch.