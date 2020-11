Spider-Man Miles Morales nous montre son trailer de lancement

Plébiscité par la presse avec des premiers tests très satisfaisants, Spider-Man Miles Morales s’apprête tout d’abord à atterrir sur PS4 avant de prendre son envol sur PS5, avec 4K et ray-tracing au programme. Sony et Insomniac Games nous dévoilent aujourd’hui le trailer de lancement du jeu, qui nous en dit plus sur l’histoire, voire trop. Attentions aux spoilers.

L’aventure de Miles commence

C’est donc un trailer riche en action qui nous est proposé, avec beaucoup de détails sur ce qui nous attend dans cette nouvelle aventure. Une vidéo spectaculaire certes, mais qui en montre beaucoup, notamment sur les vilains que l’on rencontrera. Prenez donc garde à ne pas vous divulgâcher votre plaisir.

Spider-Man Miles Morales sera disponible dès le 12 novembre sur PS4, et le 19 novembre sur PS5.