South of Midnight : Univers, Personnages, Gameplay, Animation… On fait le point sur cette exclusivité Xbox atypique prévue pour 2025

Annoncé lors du Xbox Games Showcase de l’été 2023, le jeu d’action-aventure à la troisième personne développé par Compulsion Games, les créateurs de Contrast et de We Happy Few, suite à leur rachat par Xbox en 2018. Le jeu a refait une apparition lors de la conférence de cette année, nous permettant de faire le plein d’infos sur ce titre assurément différent.

Hazel se sent pousser des ailes

South of Midnight se déroule dans le sud profond des États-Unis dans une région inspirée par les singularités culturelles, historiques mais aussi topographiques de cette région du pays américain. À la suite d’un ouragan de catégorie 5 frappant sa ville natale Prospero, l’héroïne prénommée Hazel va malheureusement perdre sa mère. A la suite de ces événements tragiques, Hazel réveille des pouvoirs de Tissage, jusqu’alors endormis, consistant à retravailler la tapisserie énergétique qui compose l’univers.

S’ouvre alors à elle un tout nouveau monde, à l’extérieur de la ville, s’enfonçant au fur et à mesure dans une version gothique de son monde devenu macabre et fantastique, un monde où le réel se tisse avec le fantastique et dans lequel on peut aussi trouver des créatures antiques ou légendaires. Un conte initiatique qui permettra à Hazel de vivre progressivement sa transformation vers l’âge adulte et ainsi renforcer ses nouvelles capacités dans le but de sauver l’héritage de sa mère.

Accompagnée des plus sombres et mystérieux contes folkloriques du pays, Hazel affrontera de terribles créatures tout en démêlant de lourds secrets familiaux, le tout visant un seul objectif : trouver un lieu où elle se sentira enfin chez elle et en sécurité. Pour cela, elle devra traverser différents biomes tous différents aux environs de la ville de Prospero, une épopée racontée à la manière d’un conte de fées tout au long du jeu. Chaque chapitre sera ainsi animé par un narrateur immersif contant les exploits d’Hazel et ses amis.

Plus on est de fous

A travers les différents trailers proposés par les équipes de développement, on a pu apercevoir plusieurs personnages centraux qui rythmeront les aventures d’Hazel au sein du monde étrange mais merveilleux.

Commençons par Hazel, notre héroïne, conçue pour ressembler à une véritable personne. Forte d’un passé conflictuel avec sa mère désormais disparue, Hazel a également dû faire face aux nombreuses injustices de la société moderne qui se sont présentées à elle, bien qu’elle soit décrite comme sarcastique et pleine d’humour. Les équipes ont d’ailleurs été très prudentes dans la manière de représenter le caractère et l’histoire de leur héroïne de couleur, de peur de recevoir des commentaires haineux de la part d’une communauté toxique – oui, nous en sommes toujours bel et bien à ce stade en 2024. Passant par la force des choses de simple habitante de Prospero à Tisseuse aux pouvoirs magiques capables de réparer le monde, Hazel profitera donc de son voyage initiatique pour évoluer de l’adolescence à l’âge adulte et ses épreuves.

Hazel sera également accompagnée dans ses aventures par un certain Catfish, un monstre marin capable d’un soutien précieux mais plutôt loquace. Le dernier trailer en date nous permet par exemple d’apercevoir ce duo improbable entrant dans le territoire d’un monstrueux alligator albinos du nom de Two-Toed Tom, qui constituera une sorte de Nemesis durant tout un chapitre jusqu’à un affrontement faisant office de combat de boss.

Un autre protagoniste clé, tout aussi mystérieux, est celui aperçu au début du premier trailer dévoilé l’an passé. Shakin’ Bones est en réalité un Archonte, un architecte de l’univers, un emblème de l’archétype du divertissement. Inspiré par la légende de Robert Johnson, cet homme qui aurait conclu un pacte avec le diable en un lieu emblématique, il est en fait un personnage éternel, assimilé par les concepteurs du jeu à Charon, le nocher de la mythologie grecque, guidant du monde tangible vers un univers qui paraît surréel. Shakin’ Bones ne sera cependant pas l’unique figure immortelle à être dévoilée dans South of Midnight, selon les développeurs.

Hazel fera également la rencontre d’ennemis pouvant prendre de multiples formes, les Haints. Affrontés grâce à ses pouvoirs de Tissage, ces ennemis seront affaiblis jusqu’à pouvoir être Détricotés, c’est à dire recevoir un coup de grâce. La disparition d’un Haint permet à la région alentour de refleurir, de reprendre vie et d’assister à la renaissance de quelque chose jusqu’alors brisé, ajoutant de la poésie à l’ensemble de ce jeu qui se veut foncièrement pacifiste.

Un gameplay au service de la narration

En effet, les nombreuses créatures que Hazel rencontre, issues d’un riche brassage culturel de légendes européennes, caribéennes et africaines, devraient enrichir South of Midnight d’une tradition et d’un folklore inédits, insufflant la vie à ces animaux égarés et meurtris. Dans South of Midnight, il ne s’agit pas de tuer ou d’anéantir ces êtres pour le plaisir de la destruction, mais plutôt de les soigner et de leur offrir la paix en les libérant du fardeau de la culpabilité ou du traumatisme.

Grâce à ses pouvoirs surprenants, Hazel sera capable de réparer la Grande Tapisserie de l’Univers, composée d’un « tissu à géométrie fractrale », permettant de défaire et refaire les fils composant le monde pour le guérir et en ressortir le meilleur. Ce don possédé dès la naissance mais est demeuré endormi chez notre héroïne jusqu’à ce qu’il se réveille, lui permettant désormais de voir le monde tel qu’il est constitué du plus petit élément aux plus grands.

Les développeurs en ont ainsi profité pour préciser que chaque élément, chaque ennemi ou chaque lieu a été méticuleusement placé là pour une raison scénaristique ou artistique, avec de très nombreux éléments constitués à la main. D’ailleurs, l’une des représentations de l’énergie négative lors des combats sera la présence d’un mur entourant l’arène de combat, appelé le Stigma, ayant une origine et une raison d’exister et en n’étant pas simplement un mur invisible que l’on pourrait retrouver dans d’autres productions, sans que l’on en sache plus pour l’instant.

En plus de permettre la navigation dans l’environnement grâce à la voile du Tisseur et aux courants ascendants, le Tissage sert aussi à résoudre des énigmes environnementales. En combat, les pouvoirs se manifestent sous forme de sorts, avec trois déjà dévoilés par les équipes qui sont « Tisser », pour fixer des objets, facilitant le passage d’obstacles et immobilisant les ennemis, ou encore les sorts nommés « Pousser » et « Tirer » qui permettent de déplacer des objets et de manipuler la position des ennemis. Les combats devraient ainsi être plutôt dynamiques puisqu’ils nous demanderont d’utiliser les esquives, les attaques et les sorts d’Hazel pour triompher.

Une direction artistique et sonore qui pourrait faire date

Il faut tout de même le préciser, si South of Midnight a plutôt fait parlé de lui après sa présentation, c’est probablement de par son esthétique particulière. Alors qu’une partie de l’audience pensait à des défauts techniques, il suffit de se pencher sur la mise en scène plutôt logique et toujours si particulière de Compulsion Games, avec ici un rendu fait main et animations élément par élément. De quoi donner un rendu se rapprochant de l’animation en stop-motion, au centre de l’aspect artistique du titre.

Néanmoins, rassurez-vous, les équipes assurent avoir ajusté avec précision ce rendu visuel particulier selon que vous suiviez une cinématique, que vous soyez en exploration ou en combat pour un rendu plus fluide et agréable à l’œil. Les effets de lumière semblent par la même occasion particulièrement chatoyants, South of Midnight disposant d’une belle patine visuelle propre au studio si l’on en croit les premiers trailers diffusés.

Mais l’atout crucial qui fera parler de South of Midnight réside dans le soin apporté à l’aspect sonore et mélodieux du titre. Effectivement, South of Midnight disposera de chansons originales, écrites pour l’univers mais aussi pour chacune des créatures mythiques rencontrées. Composées par celui que l’on ne présente plus, Olivier Derivière, qui a officié sur A Plague Tale: Requiem ou Dying Light 2 récemment entre autre, les paroles de ces mélodies ont été notamment écrites par David Sears, le directeur créatif de South of Midnight, ainsi que par l’équipe qui y est dédié.

Présentées comme des poèmes qui s’écriront au fil de vos avancées dans les différents biomes et empruntant leur influence aux genres musicaux populaires dans le sud des Etats-Unis comme le blues, le gospel ou le folk, ces ballades sombres et berceuses mélancoliques gagneront en complexité et réagiront à vos actions. Mais le clou de cette expérience auditive unique sera probablement les différentes rencontres avec les créatures mythiques que nous affronterons, où les dialogues serviront à raconter les histoires des êtres que nous tenterons de guérir. Une narration qui s’étoffera grâce à un large éventail d’instruments et de voix renforçant l’aspect de conte folklorique obscur. Il ne restera plus qu’à juger sur pièces en espérant une localisation dans la langue de Molière, ce qui reste peu probable.

Quand est prévu South of Midnight ?

C’est tout ce que nous pouvons dire sur South of Midnight, le nouveau jeu de Compulsion Games, qui ne dispose toujours pas de date de sortie mais qui est actuellement prévu en 2025 sur Xbox Series X/S, sur le Microsoft Store et sur Steam. Comme tous les jeux first party, il sera également disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass PC et le Xbox Game Pass Ultimate (si cela ne change pas encore entre temps).