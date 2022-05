Soulstice : Le jeu d’action nous montre 10 minutes de gameplay

Malgré ce que pourrait laisser penser son nom (qui le rapproche des jeux From Software), Soulstice nous avait montré qu’il se présentait en digne héritier AA de licences cultes du beat’em all, comme Devil May Cry. On en avait plus vraiment entendu parler depuis la gamescom, mais voici que le jeu de Reply Game Studios et édité par Modus Games fait aujourd’hui son retour, avec 10 minutes de gameplay commentée, dans une vidéo sous-titrée en français.

Un gameplay nerveux qui montre toutes ses septicités

Cette longue présentation – disponible sur YouTube uniquement a cause de la restriction d’âge – nous permet d’en voir un peu plus sur l’aventure sombre qui attend les deux sœurs Briar et Lute, considérées comme des chimères qui s’opposent aux Wraiths (pas ceux de Stargate Atlantis), qui envahissent la ville d’Ilden.

Comme on avait pu le voir auparavant, le gameplay semble être très dynamique et fait clairement référence aux beat’em all d’il y a quelques années, avec parfois des plans fixes dans l’exploration, et des combos qui demanderont de jongler entre plusieurs armes et aptitudes.

On contrôlera surtout Briar ici, mais sa sœur Lute pourra nous aider de manière automatique dans les combats, notamment pour infliger des dégâts aux ennemis aux alentours. Elle pourra aussi créer des champs de force spéciaux qui permettront de toucher les spectres ou les montres possédés.

Soultice profite également de la présentation pour révéler son édition physique Deluxe, qui est déjà disponible en précommande chez Maximum Games Store. Le jeu est maintenant attendu sur PC, PS5 et Xbox Series pour cet automne.