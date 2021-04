Hotel Life : A Resort Simulator

Hotel Life : A Resort Simulator est un jeu de gestion hôtelière édité par Nacon et développé par Ringzero. Avant d’accueillir les premiers clients, le joueur doit construire et aménager les structures nécessaires à l’accueil des vacanciers. Il faut ensuite prendre soin des clients dès leur arrivée à l’hôtel jusqu’à leur départ en les divertissant et en leur fournissant toutes sortes de services. Le titre possède plusieurs modes de jeux : carrière, bac à sable, libre...