Expeditions: Rome

À bord de ce RPG au tour par tour, prenez le contrôle d'un légat qui décide de partir en mission militaire après avoir fui Rome à cause de l'assassinat de son père par un opposant politique. Changez l'apparence, le sexe, les compétences ainsi que la classe de votre personnage et recrutez cinq compagnons uniques avec leurs propres personnalités pour livrer bataille dans différentes régions du monde. En effet, Expeditions : Rome offre plusieurs environnements parmi lesquels l'Afrique du Nord, la Grèce, la Gaule et bien évidemment Rome.