The Anacrusis

The Anacrusis est un shooter coopératif à la première personne développé et édité par Stray Bombay. Jouable jusqu'à quatre joueurs/joueuses, l'objectif est d'explorer un énorme vaisseau spatial tout en survivant aux vagues d'extraterrestres que l'on croise sur notre chemin. Pour cela, il faut récupérer des avantages qui modifient notre façon de jouer et faire bon usage de notre arsenal d'armes SF constitué par exemple d'un fusil laser et d'une grenade à stase.