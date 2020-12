Unspottable

Unspottable est un jeu de cache-cache multijoueur développé et édité par le studio français GrosChevaux. Jouable entre 2 et 4 joueurs uniquement en local, vous allez devoir tenter de vous fondre dans la masse à travers différents niveaux, comportant chacun ses propres règles et spécificités. Vous évoluerez parmi une masse de robots et vous allez devoir démasquer vos amis en traquant des déplacements louches ou en utilisant des diversions en tout genre, en sachant que tous les personnages se ressemblent. Trouverez-vous vos amis avant qu'ils ne vous trouvent ?