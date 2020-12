Olija

Olija est un action-platformer 2D au style pixel art développé par Thomas Olsson et Skeleton Crew Studio et édité par Devolver Digital. Le joueur incarne Faraday, un homme qui doit traverser l’étrange contrée de Terraphage afin de regagner sa terre natale. Au cours de son périple sur fond d’une bande-son mélancolique teintée de Flamenco, de lo-fi et de musique japonaise traditionnelle, il devra affronter de nombreux ennemis à l’aide de son harpon légendaire tout en apprenant à connaître la mystérieuse Olija, une habitante de la région.