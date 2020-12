Golden Force

Golden Force est un jeu d’action-aventure en 2D développé par Storybird Games et édité par PixelHeart et Just For Games. Se déroulant sur l’île du Muscle, un lieu paradisiaque, vous incarnez la Golden Force, une redoutable bande de mercenaires. Alors que celle-ci profite de la fin de ses vacances dans une taverne, elle reçoit un nouveau contrat lui demandant de terrasser le Roi des Démons qui a pris le contrôle de l’île et de récupérer la montagne d’or en sa possession. Proposant un challenge à l’ancienne et un casting de quatre personnages, le titre est jouable seul ou en coopération jusqu’à deux joueurs.