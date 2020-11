Novembre fût un mois particulièrement mouvementé. Il faut dire que les sorties de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X | S ont forcément marqué l’industrie. Décembre est généralement plus calme avec l’approche des fêtes de fin d’année. Mais c’est sans compter l’arrivée de l’un des jeux les plus attendus de cette année 2020.

Quelles sont les sorties jeux en décembre ?

Forcément, Cyberpunk 2077 est celui qui attire tous les regards. Après The Witcher 3, le studio CD Projekt nous propose une adaptation du jeu de rôle Cyberpunk 2020 dans un RPG massif qui nous a fait tant de belles promesses. Il sera accompagné par d’autres sorties, comme Twin Mirror, Haven ou encore Call of the Sea, qui arriveront au cours de la première quinzaine de décembre, comme on vous explique en vidéo.

A lire également :

Toutes les sorties jeux vidéo décembre 2020

1er décembre

2 décembre

3 décembre

4 décembre

7 décembre

8 décembre

9 décembre

Unto The End (PC, PS4)

10 décembre

Cyberpunk 2077 (PC, PS4, One, Stadia)

Myst (Oculus)

11 décembre

Medal of Honor : Above and Beyond (Steam VR, Oculus)

Alba : A Wildlife Adventure (PC, iOS)

15 décembre

Collection of SaGa : Final Fantasy Legend (Switch)

16 décembre

17 décembre

22 décembre

Acheter les jeux de décembre au meilleur prix