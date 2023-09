Sony annonce un State of Play pour ce 14 septembre, centré sur les jeux indépendants et les jeux d’éditeurs tiers

Quand aura lieu le prochain State of Play ?

Il faut croire que la journée du 14 septembre sera très chargée. Comme un relent du Summer Game Fest ou un apéritif pour le Tokyo Game Show, on enchaînera un Nintendo Direct et un State of Play dans la même journée. Après l’émission de Nintendo à 16 heures, Sony nous donne rendez-vous pour sa présentation à 23 heures, heure française.

Que peut-on attendre du State of Play ? Tout d’abord, pas beaucoup de jeux issus des PlayStation Studios, pour ne pas dire pas du tout. Sony a annoncé que ce State of Play serait réservé aux éditeurs tiers et aux studios indépendants, ce qui veut dire que Marvel’s Spider-Man 2, le jeu multijoueur The Last of Us et compagnie ne devraient pas être présents, sauf grande surprise.

On s’attend plutôt à ce que la scène japonaise soit bien représentée étant donné que le Tokyo Game Show arrive, même si Sony parle d’acteurs du monde entier. Entre Rise of the Ronin, Stellar Blade et surtout Final Fantasy VII Rebirth, il y a le choix. Côté jeux indépendants, on espère toujours revoir Little Devil Inside, qui se fait malheureusement oublier. D’autant plus que le State of Play devrait se concentrer sur des jeux déjà annoncés.

Vous pourrez suivre cela sur les chaînes YouTube, Twitch et TikTok de PlayStation. Et puisque l’émission est diffusée tardivement, pas de panique, vous retrouverez un résumé complet de l’émission sur notre site dès votre réveil.