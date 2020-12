Sony et Funimation mettent la main sur le service de streaming d’animes Crunchyroll

Le groupe Sony est présent sur de nombreux marchés autres que le jeu vidéo, et s’apprête à investir grandement dans le monde des animes. On apprend aujourd’hui que Sony et Funimation vont racheter le le service de streaming d’animes Crunchyroll, qui appartenait à AT&T (qui cherchait il y a peu à se débarrasser de sa section jeu vidéo).

Un rachat conséquent

Cette acquisition est majeure pour le groupe. Crunchyroll est l’un des plus gros poids lourds du marché des animes, surtout à l’étranger, avec près de 90 millions d’inscrits (dont 3 millions d’abonnés) et ce à travers 200 pays. Si vous possédez une PS4 ou une PS5, vous avez sans doute pu voir que l’application du service était disponible sur ces machines, avec des centaines d’animes en vidéo à la demande, comme Black Clover, Jujutsu Kaisen, JoJo’s Bizarre Adventure ou encore One Piece.

Sony a donc mis la main sur Crunchyroll en l’échange de 1,175 milliard de dollars, ce qui montre tout l’intérêt que porte l’entreprise pour le secteur des animes, qui ne cesse de grandir. Ce rachat est encore en cours de validation, ce qui veut dire que durant ce temps, Crunchyroll restera indépendant. Une fois que le deal sera approuvé, le service sera l’un des piliers de Sony Pictures.

Pour la France, on ne sait pas ce que ce rachat implique, étant donné que Crunchyroll avait déjà racheté le service Anime Digital Network, sans pour autant fusionner les catalogues. Espérons aussi que cela amène à une meilleure stabilité pour les applications PS4 et PS5. Reste également à voir si l’application restera sur Xbox Series ou non avec ce rachat, mais a priori, cela devrait être le cas.