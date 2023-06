Activision-Blizzard : La FTC veut obtenir un blocage temporaire du rachat par Microsoft

La FTC s’était déjà opposée à sa manière au rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, mais via un processus qui se déroule en interne et dont le procès aura normalement lieu le 2 août prochain. Une épine dans le pied de Microsoft à n’en pas douter, même si elle est bien moindre que celle de la CMA au Royaume-Uni.

Maintenant, afin d’accélérer le processus, la FTC veut emmener l’affaire devant un tribunal fédéral. Le but est uniquement de bloquer temporairement le rachat avant que la fusion ne soit pleinement approuvée d’ici les prochains jours, ce qui pourrait arriver de manière imminente selon les sources de l’organisme. Rappelons que la deadline pour approuver le deal est fixée au 18 juillet prochain, sauf si Microsoft et Activision-Blizzard décident de la repousser.

La FTC souhaite ensuite emmener cette affaire devant un juge en amont de son propre procès en interne, donc avant le mois d’août, lui donnant plus de temps pour savoir si elle doit s’opposer pleinement à cette acquisition ou non.

Mais est-ce vraiment problématique pour Microsoft ? Pas vraiment, du moins pas selon Brad Smith qui se réjouit de voir cette affaire être portée devant un tribunal fédéral, puisque cela pourrait accélérer le processus. Sûr de son dossier, Microsoft pense pouvoir gagner haut la main ici et pourrait mettre un terme à son combat avec la FTC. Le feuilleton de l’été continue.

Today’s action by the FTC to file suit in our Activision case in federal court should accelerate the decision-making process. This benefits everyone. We always prefer constructive and amicable paths with governments but have confidence in our case and look forward to presenting…

— Brad Smith (@BradSmi) June 12, 2023