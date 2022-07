Yakuza 8 révèle ses toutes premières images de façon surprenante

Si on sait que Ryu Ga Gotoku travaille sur d’autres licences que Yakuza ou Judgment, on sait aussi que Yakuza 8 est une priorité pour le studio. Cet épisode est très attendu par les fans, surtout après un septième opus qui a permis d’agrandir encore plus la communauté, notamment grâce à un nouveau héros et une localisation plus étendue. Et puisque cet opus cristallise de nombreuses attentes, on ne s’attendait certainement pas à ce que ses premières images soient révélées de cette façon.

Un tour du studio riche en surprises

C’est l’artiste martial Mikuru Asakura, qui sera justement dans ce Yakuza 8 (nom pas encore définitif) qui nous permet de voir les premières images du jeu grâce à une visite guidée du studio Ryu Ga Gotoku. On y voit alors sur certains écrans des premières images inédites pour ce futur épisode, avec Ichiban qui n’arbore plus sa coupe afro mais qui a les cheveux tirés en arrière.

On nous confirme alors que ce Yakuza 8 prendra place dans une autre ville, mais aussi qu’un autre jeu est actuellement en plein développement au sein du studio.

Un drôle de façon de nous présenter tout cela donc, mais quand on est fan de la saga, on prend. On espère maintenant avoir plus d’informations sur cet épisode dans les prochains mois, pourquoi pas durant le Tokyo Game Show.