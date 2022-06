PS Plus : Tout savoir sur le nouveau service (prix, catalogue de jeux, paliers…)

Longtemps présenté comme le projet Spartacus, le nouveau PS Plus est enfin à nos portes. Cette refonte de l’abonnement de PlayStation intervient suite à la montée du Xbox Game Pass, et même si les deux services restent bien différents, ils partagent aujourd’hui de nombreux points communs, avec des catalogues de jeux qui se remplissent au fil du temps.

Ce nouveau PS Plus est ainsi la fusion de l’ancien modèle, qui proposait des jeux gratuits tous les mois en plus de permettre de jouer en ligne, avec le PS Now, qui permettait d’accéder à un large catalogue de jeux, en cloud ou non. Maintenant que ces deux services ne font plus qu’un, voyons ensemble tout ce qu’il faut savoir à propos du nouveau PS Plus, en passant en revue ses tarifs et ses jeux, ainsi que ses avantages.

Quels sont les prix des différents paliers du nouveau PS Plus ?

Avec ce nouveau PS Plus, trois offres sont proposées aux joueurs et joueuses, avec des tarifs différents et des avantages de plus en plus conséquents en fonction du prix.

Le palier PS Plus Essential

Prix : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

Le PS Plus Essential est plus ou moins le même que le PS Plus que nous connaissons tous aujourd’hui. Ce qui veut dire qu’en étant abonné à ce palier, vous aurez accès à 2 ou 3 jeux par mois ainsi qu’aux fonctionnalités en ligne, à des réductions sur le PlayStation Store ainsi qu’à du stockage dans le cloud.

Notez que si vous disposez d’une PlayStation 5, vous aurez aussi normalement accès à la PS Plus Collection, qui englobe une vingtaine de jeux.

Le palier PS Plus Extra

Prix : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

Cette offre dispose des mêmes avantages que le PS Plus Essential, avec en plus de cela un large catalogue de jeux PS4 et PS5 disponibles en libre accès et en téléchargement. Une centaine de titres seront présents au lancement du service, avec un catalogue qui va s’agrandir au fil des semaines, via des nouveautés qui arriveront au milieu de chaque mois.

Parmi les jeux proposés, on retrouve aussi bien des jeux des PlayStation Studios que des jeux d’éditeurs tiers. Vous retrouverez la liste des jeux plus bas dans cet article.

Le palier PS Plus Premium

Prix : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

Ce PS Plus Premium englobe les avantages des deux autres paliers, avec en plus l’accès à un plus large catalogue de jeux en provenance des anciennes générations, c’est à dire la PS1, la PS2, la PSP et la PS3. Certains jeux seront proposés via le service cloud, comme les jeux d’origines PS3.

Le PS Plus Premium permet aussi d’accéder à des démos exclusives allant de 2 à 5 heures de jeu. Ces démos sont proposées par Sony avec l’accord des éditeurs, et si au lancement, peu de démos seront disponibles, cela va changer avec le temps dans la mesure où Sony compte les rendre obligatoires à partir d’un certain prix de vente pour un jeu (si un jeu est vendu 60€, il devra proposer une démo).

Quels sont les jeux compris dans le PS Plus ?

Vous trouverez ici la liste de tous les jeux confirmés au lancement du nouveau PS Plus, que ce soit dans le PS Plus Extra ou dans le PS Plus Premium. Notez que cette liste est sujette à changements, et que des jeux supplémentaires devraient être accessibles au lancement européen.

Tous les jeux du PS Plus Extra (PS4/PS5)

Jeux des PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | FromSoftware, PS4

| FromSoftware, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding et Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

| Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

| Sucker Punch, PS4/PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

| Guerrilla, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded | Media Molecule, PS4

| Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: A Thief’s End | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: The Lost Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans & Creative Vault Studios, PS4

Jeux d’éditeurs tiers

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

| Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla | Ubisoft, PS4/PS5

| Ubisoft, PS4/PS5 Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

| WB Games, PS4 Celeste | Maddy Makes Games, PS4

| Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

| Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

| 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4

| Motion Twin, PS4 Far Cry 3 Remaster | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Far Cry 4 | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

| Square Enix Co. LTD, PS4 For Honor | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4

| Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD, PS4/PS5

| Square Enix Co. LTD, PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

| WB Games, PS4/PS5 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

| Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

| Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

| Capcom Co., Ltd, PS4 SoulCalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 South Park: The Fractured but Whole | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

| Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2 | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Tom Clancy’s The Division | Ubisoft, PS4

Tous les jeux du PS Plus Premium (PS1 à PS3)

Jeux des PlayStation Studios

Ape Escape | Japan Studio, PlayStation originelle

| Japan Studio, PlayStation originelle Everybody’s Golf | Japan Studio, PlayStation originelle

| Japan Studio, PlayStation originelle Kurushi | Japan Studio, PlayStation originelle

| Japan Studio, PlayStation originelle Jumping Flash! | Japan Studio, PlayStation originelle

| Japan Studio, PlayStation originelle Syphon Filter | Bend Studio, PlayStation originelle

| Bend Studio, PlayStation originelle Super Stardust Portable | Housemarque, PSP

Jeux d’éditeurs tiers

Mr. Driller | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle

| Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle Tekken 2 | Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle

| Bandai Namco Entertainment Inc., PlayStation originelle Worms World Party | Team 17, PlayStation originelle

| Team 17, PlayStation originelle Worms Armageddon | Team17, PlayStation originelle

Remasters de jeux PlayStation Studios

Ape Escape 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Arc : Le Clan des Deimos | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Cloud | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Dark Chronicle | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 FantaVision | SIE, PS4

| SIE, PS4 Everybody’s Tennis | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Jak II | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak 3 | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak X: Combat Racing | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Jak and Daxter: The Precursor Legacy | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Rogue Galaxy | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Forbidden Siren | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Wild Arms 3 | SIE, PS4

Remasters de jeux d’éditeurs tiers

Bioshock Remastered | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Borderlands The Handsome Collection | 2K Games, PS4

| 2K Games, PS4 Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing, PS4

| Gearbox Publishing, PS4 Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | THQ Nordic, PS4

| THQ Nordic, PS4 LEGO Harry Potter Collection | WB Games, PS4

Jeux PS3 originels des PlayStation Studios (en streaming)

Crash Commando | Creative Vault Studios, PS3

| Creative Vault Studios, PS3 Demon’s Souls | From Software, PS3

| From Software, PS3 echochrome | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf: World Tour | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Everybody’s Golf 6 | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ico | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Infamous | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous 2 | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 Infamous: Festival of Blood | Sucker Punch, PS3

| Sucker Punch, PS3 LocoRoco Cocoreccho! | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 MotorStorm Apocalypse | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 MotorStorm RC | Evolution Studios, PS3

| Evolution Studios, PS3 Puppeteer | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 rain | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 Ratchet & Clank: Quest For Booty | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: A Crack in Time | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Ratchet & Clank: Nexus | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Resistance 3 | Insomniac Games, PS3

| Insomniac Games, PS3 Super Stardust HD | Housemarque, PS3

| Housemarque, PS3 Tokyo Jungle | Japan Studio, PS3

| Japan Studio, PS3 When Vikings Attack | Clever Beans, PS3

Jeux PS3 originels des éditeurs tiers (en streaming)

Asura’s Wrath | Capcom Co., Ltd, PS3

| Capcom Co., Ltd, PS3 Castlevania: Lords of Shadow 2 | Konami, PS3

| Konami, PS3 Devil May Cry HD Collection | Capcom Co., Ltd, PS3

| Capcom Co., Ltd, PS3 Enslaved: Odyssey to the West | Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3

| Bandai Namco Entertainment America Inc., PS3 F.E.A.R. | WB Games, PS3

| WB Games, PS3 Lost Planet 2 | Capcom Co., Ltd., PS3

| Capcom Co., Ltd., PS3 Ninja Gaiden Sigma 2 | Koei Tecmo, PS3

| Koei Tecmo, PS3 Red Dead Redemption: Undead Nightmare | Rockstar Games, PS3

Toutes les démos du PS Plus Premium

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

| Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

| Guerrilla, PS4/PS5 Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

| CD Projekt, PS5 Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

| Giants Software GmBH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Est-il possible d’accéder aux jeux téléchargés du PS Plus en étant hors-ligne ?

Une fois que vous aurez téléchargé des jeux du catalogue PS Plus, vous pourrez y accéder même en étant hors-ligne. Cependant, il faudra au moins vous connecter une fois toutes les semaines pour vérifier que votre abonnement PS Plus est mis à jour. Cela n’est valable que pour les titres du PS Plus Extra et Premium.

Quand le nouveau PS Plus sera-t-il disponible ?

Le nouveau PS Plus est sorti à des périodes différentes partout dans le monde. Il est tout d’abord arrivé fin mai en Asie, avant d’arriver début juin aux Etats-Unis.

En France et en Europe, le nouveau PS Plus sera disponible à partir du 23 juin, en même temps que l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dès cette date, à partir d’une certaine heure dans la journée, il sera donc possible d’avoir accès aux différents catalogues présentés.

Je suis déjà abonné au PS Plus, qu’est-ce qui va changer le 23 juin ?

Si vous possédez un abonnement PS Plus, le 23 juin, rien ne changera pour vous. Vous serez automatiquement basculé en tant que PS Plus Essential, le temps restant de votre abonnement.

Si votre abonnement PS Plus actuel va jusqu’au 31 juillet, par exemple, vous serez donc abonné au palier PS Plus Essential jusqu’à cette date, sans avoir besoin d’effectuer une quelconque manipulation.

Comment mettre à niveau mon abonnement PS Plus ?

Vous pourrez mettre à niveau votre abonnement PS Plus à n’importe quel moment, cependant, vous serez obligés de le mettre à jour pour toute la durée de votre abonnement. Si vous êtes abonné au PS Plus Essential pour une durée de 365 jours, et que vous souhaitez passer au PS Plus Extra, vous devrez mettre à jour votre abonnement pour toute la durée des 365 jours.

Vous devrez également payer la différence de prix entre les deux abonnements, là encore, pour toute la durée de votre abonnement en cours. Par exemple, si vous possédez actuellement un an de PS Plus Extra, que vous avez payé 99,99 €, et que vous souhaitez passer au PS Plus Premium, vous devrez vous abonner au PS Plus Premium pour la même durée (un an), et payer la différence en plus, c’est à dire 19,99 € de plus (étant donné que le PS Plus Premium coûte 119,99 € par an).

Que se passe t-il lorsque je ne suis plus abonné au PS Plus ?

Tout comme maintenant, lorsque votre abonnement PS Plus prendra fin, vous n’aurez plus accès à tous les avantages liés à l’abonnement. Ce qui veut dire que tous les jeux des catalogues présentés ci-dessus ne seront plus accessibles.

Si vous les avez téléchargés, ils ne disparaitront cependant pas de votre console. Vous pourrez les conserver dans le stockage de votre console, mais vous ne pourrez plus les lancer avant d’être réabonné. Même si vous arrêtez votre abonnement durant un temps, vous conserverez toute votre progression sur les différents jeux.

Les jeux des PlayStation Studios vont-ils sortir Day One dans le PS Plus ?

Non, les jeux PlayStation Studios ne sortiront pas dans la catalogue dès leur premier jour de commercialisation. C’est là la grande différence entre le PS Plus et le Xbox Game Pass, puisque chez Microsoft, tous les jeux Xbox Games Studios sortent Day One dans l’abonnement. Cela n’arrivera pas chez Sony, qui ne croit pas à cette politique, mais des jeux d’éditeurs tiers pourront le faire, à l’image de Stray.

On sait en revanche que certains titres devraient arriver plus vite qu’espéré dans le catalogue, comme Returnal, sorti début 2021, qui se retrouve déjà dans le PS Plus. Cela dépendra aussi certainement du succès commercial de chaque jeu.

Les jeux d’anciennes générations (PS1, PSP…) vont-ils proposer des trophées ?

Dans certains cas, oui, des trophées seront ajoutés pour certains jeux PS1 à l’image de Wild Arms ou encore Syphon Filter. Ce ne sera pas obligatoirement tout le temps le cas, puisque cela sera au bon vouloir de chaque éditeur, qui pourra les ajouter quand ils le souhaitent. C’est donc du cas par cas.

Les trophées sont-ils présents dans les démos du PS Plus Premium ?

Pour les abonnés PS Plus Premium, des démos exclusives seront proposées, mais ces démos sont en réalité des vrais bouts du jeu final, ce qui veut dire que oui, les trophées des jeux seront bien présents dans ces démos.

Il sera d’ailleurs possible de les conserver, même en ayant acheté les jeux complets par la suite ou en n’étant plus abonné au PS Plus.

Le PS Plus est-il accessible sur PC ?

Oui, le nouveau PS Plus pourra être accessible sur PC. Cependant, il sera impossible de télécharger des jeux sur votre machine. Vous pourrez bien accéder aux différents catalogues comme sur consoles, mais uniquement via du streaming en cloud, en 1 080p maximum.

Voici les configurations PC qui sont demandées pour pouvoir accéder au PS Plus :

Configuration minimale

Windows 7 (SP 1), 8.1 ou 10

Intel Core i3 2 GHz

300 Mo de stockage disponible

2 Go de RAM

Configuration recommandée

Windows 7 (SP 1), 8.1 ou 10

Intel Core i3 3,5 GHz, AMD A10 3,8 GHz ou plus rapide

300 Mo ou plus de stockage disponible

2 Go ou plus de RAM

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le PlayStation Blog.