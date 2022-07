PlayStation Plus : Les jeux du mois d’août ont fuité, voici la liste

Même si le nouveau service du PlayStation Plus est maintenant bien en place, on ne change pas les bonnes habitudes puisque l’offre classique (le PlayStation Plus Essential) que vous avez toujours connu continue de proposer son petit lots de jeux tous les mois. Encore une fois, la liste vient de fuiter. Voici donc les jeux qui seront très probablement disponibles au mois d’août 2022.

Quels sont les jeux du PlayStation Plus d’Août ?

C’est encore une fois via le site Dealabs et le très bien informé billbil-kun que l’on apprend quels seront les prochains jeux compris dans le PlayStation Plus. Voici donc la liste des jeux qui seront a priori offerts sur le PlayStation Plus en août :

Etant donné le palmarès de billbil-kun concernant ses précédents « prévisions », on peut aisément croire en cette liste qui devrait être disponible du 2août au 2 septembre prochain. Les joueurs Sony risquent d’être très satisfaits puisque l’offre du mois d’août est particulièrement alléchante avec trois excellents jeux, mais surtout un Yakuza : Like a Dragon à ne pas manquer. On attend maintenant la confirmation de la part de Sony.