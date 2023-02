Accueil > Actualités > Sons of the Forest : Le jeu de survie prépare sa sortie en accès anticipé en nous dévoilant un nouvel extrait

Après des années de report, on pensait que l’on touchait du bout du doigt la sortie de Sons of the Forest, mais le studio derrière le projet a décidé de retarder la sortie de la version finale du jeu afin de nous le proposer en accès anticipé. Une manière d’éviter un nouveau délai tout en se protégeant de certaines critiques en cas de bugs ou de fonctionnalités manquantes. Mais Endnight Games a tout de même beaucoup de choses à nous dire et à nous montrer sur son jeu de survie, à commencer par sa dimension multijoueur.

La survie en groupe mise en avant

C’est via IGN que le studio nous présente un nouveau trailer qui se concentre cette fois-ci sur l’aspect coopératif du titre. Car même si vous ne serez jamais vraiment seul en jouant en solo grâce à l’ajout d’IA alliées dans cet épisode, le titre prendra une autre dimension lorsque vous y jouerez en compagnie d’amis.

On voit ici quelques extraits de gameplay d’une partie en multijoueur, où chacun devra participer à la construction du camp ainsi qu’à sa défense. On imagine que le challenge sera d’ailleurs un peu rehaussé si l’on joue à plusieurs.

Sons of the Forest sera disponible dès demain en accès anticipé sur PC.