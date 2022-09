Sonic Frontiers : L’opening et l’ending sont désormais connus, place au rock pour Sonic

Mine de rien, Sonic Frontiers sort maintenant dans un peu moins de deux mois, et depuis la Gamescom, le jeu est un peu moins obscur. On sait enfin comment tout cet épisode sera structuré, et notre première preview manette en mains nous a permis de voir que le titre était finalement plus agréable à jouer que prévu. Une bonne nouvelle, tandis que Sega continue à dérouler sa promotion de toutes les façons possibles.

Sonic partage sa playlist Spotify

Get ready to explore a new frontier with the Sonic Frontiers' main theme song, "I'm Here"! pic.twitter.com/kKWNIsKf0i — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) September 8, 2022

Plutôt que de nous dévoiler d’autres images de gameplay inédites, Sega a décidé de mettre en lumière les artistes qui interprètent les thèmes musicaux majeurs de Sonic Frontiers.

C’est donc Merry Kirk-Holmes a.k.a To Octavia qui est en charge de l’opening, avec sa chanson « I’m Here », qui accompagnera le début des aventures de Sonic. Pour ce qui est de la fin du jeu et donc l’ending, on retrouve le groupe japonais One OK Rock avec leur titre « Vandalize », dont on découvre un court extrait dans la vidéo ci-dessous. On pourra néanmoins noter deux ou trois images inédites sur ces vidéos, mais rien qui mérite absolument le coup d’oeil.

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.