Un set LEGO Sonic va voir le jour le 1er janvier 2022

LEGO s’est déjà associé avec Nintendo au cours de ces dernières années afin de publier des sets à l’effigie de Mario, dont un set Super Mario 64 qui vaut son pesant de pièces d’or. Le jeu de construction annonce aujourd’hui que c’est une autre célèbre mascotte du jeu vidéo qui va avoir droit à son propre set, et c’est Sonic qui aura ce privilège.

LEGO fait dans le retro

Le groupe LEGO annonce donc la publication prochaine d’un set Sonic aux couleurs du fameux niveau Green Hill Zone, avec Sonic et Dr Robotnik qui sont également présents. On y retrouve tout ce qui caractérise l’univers de Sonic, avec quelques méchants et les fameux anneaux dorés, sans oublier un looping et les Emeraudes du Chaos.

Ce set a été réalisé par Viv Grannell, un fan de LEGO, et sera disponible dès le 1er janvier 2022 pour la somme de 69,99 €. Ce set est déjà listé sur le site officiel de la marque.

De quoi s’occuper un peu en compagnie du hérisson bleu en attendant la sortie du deuxième film et celle de Sonic Frontiers, prévu pour 2022.