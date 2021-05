Sonic Colors Ultimate : le remaster officiellement annoncé

Même si nos amis allemands avaient déjà plus ou moins vendu la mèche, le remaster de Sonic Colors est une réalité. Sonic Colors Ultimate est donc officiellement annoncé et sortira à la rentrée.

Sonic Colors reprend des couleurs

A l’occasion des 30 ans du hérisson bleu, SEGA a fait tout un tas d’annonces lors de ce Sonic Central. Parmi elles, Sonic Colors Ultimate, un remaster de Sonic Colors sorti à l’époque sur DS et Wii. Celle nouvelle mouture profitera d’un rehaussement des graphismes, de nouvelles fonctionnalités, un nouveau mode, et une amélioration générale du gameplay.

Dans le détail, nous aurons donc :

Résolution en 4K (PlayStation et Xbox)

60 FPS

Des contrôles améliorés

Un nouveau mode « Rival Rush » où vous affronterez Metal Sonic en duel.

Pour rappel, Sonic Colors était un opus assez bien reçu par la presse et public à l’époque grâce à une belle combinaison entre Sonic et les pouvoirs des extraterrestres (appelés les Wisps) qu’il peut utiliser dans différents niveaux. Il manque toutefois une précision concernant le doublage, on ne sait pas encore si l’on bénéficiera des voix françaises habituelles (qui n’étaient pas présentes sur le jeu original).

Sonic Colors Ultimate sortira le 7 septembre 2021 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via l’Epic Games Store.

Il proposera d’ailleurs différentes éditions :

Standard – Day One Edition (dans la limite des stocks disponibles) :

• Un porte-clé de bébé Sonic

• Le jeu

Standard Edition :

• Le jeu