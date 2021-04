Sonic Colors Remastered aurait fuité grâce à nos amis allemands

On peut dire « danke » à nos amis allemands puisqu’il semblerait qu’un studio de doublage berlinois ait malencontreusement révélé un remaster pour Sonic Colors, un titre sorti à l’époque sur Wii et DS.

Das ist super Sonic

iksample est un studio de doublage allemand qui s’occupe de très nombreuses localisations de jeux chez nos voisins. Sur le portfolio de leur site officiel, on peut y voir un certain Sonic Colors Remastered. Bien entendu, il faudra attendre une annonce officielle de la part de Sega, mais cette fuite tombée de nulle part semble assez crédible.

On rappelle que tous les Sonic sont doublés dans de nombreuses langues depuis l’opus anniversaire Sonic Generations. Sonic Colors, sorti avant ce dernier, ne disposait que de doublages anglais et japonais (et tous les autres Sonic d’ailleurs). Autre information importante, Sonic fête ses 30 ans cette année et la compagnie avait déjà évoqué faire de grosses annonces.

On espère honnêtement que ce soit confirmé bientôt étant donné que Sonic Colors reste un opus plaisant malgré une certaine réticence d’une partie des fans pour les Sonic en 3D. Le hérisson bleu utilisait notamment des pouvoirs issus d’extraterrestres. Notez que deux versions étaient disponibles à l’époque, une sur DS et une sur Wii. Si jamais cette information se révèle exacte, on imagine que le remaster concerne cette dernière version.