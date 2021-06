Sonic Colours Ultimate

Annoncé lors du Sonic Central tenu pour célébrer les trente ans du hérisson bleu, Sonic Colors Ultimate (ou Sonic Colours Ultimate selon les territoires) est le remaster du jeu du même nom sorti originellement en fin 2010. Cette nouvelle édition embarque plusieurs améliorations comme un affichage en 60 images par seconde en 4K, des contrôles améliorés mais aussi et surtout un nouveau mode Rival Rush où il sera possible d'affronter Metal Sonic en duel pour réaliser de meilleurs chronos que ce dernier et obtenir différentes récompenses.