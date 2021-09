Les versions physiques de Sonic Colours: Ultimate arriveront le 1er octobre

En raison d’un petit couac que Sega n’avait pas prévu, les versions physiques de Sonic Colours: Ultimate avaient dû être repoussées au dernier moment, sans que cela n’impacte la sortie en version dématérialisée du jeu. Après quelques jours dans le flou, l’éditeur donne enfin des nouvelles de ces versions.

« J’ai failli attendre »

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Sega nous annonce que les versions physiques sont bien en chemin, mais qu’il faudra attendre encore un peu plus longtemps :

« Nous sommes heureux de confirmer que toutes les éditions physiques de Sonic Colours: Ultimate, ce qui comprend l’édition standard et l’édition avec le porte-clé, vont être disponibles à l’achat à travers toute la zone EMEA (Europe et Afrique) dans les magasins sélectionnés dès le 1er octobre. Nous remercions tous nos clients pour leur compréhension et leur patience. »

Si vous avez précommandé ces éditions ou si vous souhaitez vous les procurer, vous devrez donc attendre jusqu’au 1er octobre prochain pour avoir le jeu entre les mains. D’ici là, n’hésitez pas à lire notre test de ce remaster.