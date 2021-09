Sonic Colours Ultimate : Un remaster correct ? Test en vidéo

Faut-il craquer sur le remaster de Sonic Colors qui sort en cette rentrée ? C’est la question à laquelle on tente de vous répondre dans cette vidéo. On vous partage ainsi nos impressions après avoir testé le jeu et découvert les nouveautés, ainsi que les avancées graphiques. Pour rappel, Sonic Colours Ultimate est une version remasterisée du titre du même nom sorti il y a plus d’une décennie.

Celle-ci va apporter de plus beaux visuels, quelques nouveautés tout en respectant le matériau de base. La sortie de Sonic Colours Ultimate est fixée au 7 septembre 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, tout du moins, en numérique, puisque la version physique a été repoussée il y a peu.