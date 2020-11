L’accès à cette quête nécessite d’avoir terminé au préalable le récit du Voyage de Jin « Un nouvel horizon » ainsi que le récit de Tsushima « La voie de l’arc ». Après les événements de la région de Izuhara, vous retrouvez Ishikawa dans un camp de réfugiés à l’est du Village d’Akashima, convaincu d’être à nouveau sur la piste de sa disciple Tomoe toujours en fuite et désormais du côté des Mongols. Vous entamez ainsi le récit « Rêves de conquête ». Il s’agit de la cinquième partie de l’histoire d’Ishikawa-Sensei.

À votre arrivée, celui-ci est pourtant introuvable. Explorez le camp à la recherche de quelqu’un qui l’aurait vu. Un homme tenant un bébé semble détenir des informations à ce sujet, alors parlez-lui. Celui-ci vous informe que le sensei se trouve certainement à l’est du camp, vers le bord de la côte. Allez à son encontre.

Une fois Ishikawa localisé, vous remarquez qu’il se trouve sous l’assaut d’archers mongols. Aidez-le à s’en défaire. Si vous n’êtes pas encore repéré à votre arrivée, faites le tour par la droite et éliminez un à un les archers, soit avec vos flèches, soit par derrière avec votre tanto.

Sitôt les ennemis vaincus, allez voir le sensei. Une seconde vague d’archers débarque à l’issue de la discussion, et là, vous n’aurez pas le choix, il va falloir user de vos talents d’archer car vous avez été découvert. Une fois cette seconde vague terminée, retournez voir Ishikawa et partez ensemble vers un camp où Tomoe serait potentiellement présente.

Arrêtez-vous à un groupe de cadavres, dont la responsabilité de Tomoe paraît avérée, puis reprenez la route. À l’approche de ce qui semble être le camp en question, observez la zone avec Ishikawa.

Faites le tour par la gauche et attendez que le soldat le plus à gauche soit dans les meilleures dispositions pour être assassiné. Ensuite, contournez cette fois par la droite afin d’éliminer les trois soldats au feu de camp, dont deux avec un double assassinat, si possible. Tuez ensuite les ennemis restants au katana, avec l’aide à distance du sensei.

À la fin du combat, vous remarquez que Tomoe n’était donc pas présente à l’intérieur de ce camp. Examinez les deux rouleaux dispersés dans les environs, vous indiquant la suite des projets de la traîtresse. La quête se termine et vous repartez avec un charme de précision.

Vous poursuivrez l’histoire d’Ishikawa-Sensei à l’occasion des récits « Le fantôme et le démon sensei » et « La terreur d’Otsuna », respectivement sixième et septième parties de cet arc narratif. Sachez qu’il est possible de les compléter dans l’ordre que vous le souhaitez. Pour d’autres astuces, nous vous renvoyons sur notre guide complet de Ghost of Tsushima.