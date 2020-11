L’accès à cette quête nécessite d’avoir terminé au préalable le récit du Voyage de Jin « Des loups à nos portes ». En vous baladant entre le Croisement de la Forêt de Glace et le Poste de Garde en Altitude, vous tomberez sur une maison isolée et barricadée. Rapprochez-vous et vous entendrez quelqu’un tousser; Examinez la porte, mais les deux femmes à l’intérieur ne veulent pas vous laisser entrer. Vous entamez ainsi le récit « Le prix de la peur ».

Vous décidez de ne pas les laisser comme ça et partez vers le sud-ouest vers le Poste de Garde en Altitude pour y trouver des provisions.

Si vous avez libéré cette zone de l’emprise des Mongols, vous n’aurez personne pour vous empêcher d’explorer librement les lieux. Sinon, éliminez toute menace présente. En tous les cas, récupérez les provisions et médicaments indiqués par des repères puis revenez à la maison.

De retour à l’habitation, vous constatez que la maison est en feu et que les Mongols ont investi les lieux.

Eliminez un Mongol près des hautes herbes puis grimper sur le toit de la maison. Assassinez depuis les hauteurs le chef Mongol pour avoir la Posture du Fantôme remplie d’un seul coup.

Utilisez la ensuite contre les ennemis à côté puis tues les Mongols restants. Il ne vous reste plus qu’à examinez les corps des deux pauvres victimes.

Le récit se termine et vous repartez avec un charme de science incendiaire.

