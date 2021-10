Maintenant que vous avez pu discerner, grâce au masque de Taro, quelques souvenirs subliminaux liées à celui-ci, il va falloir récupérer trois reliques afin de pouvoir l’invoquer Dans Kena: Bridge of Sprits. Beni et Saiya vous conseillent d’aller voir un individu nommé Rusu, susceptible d’en savoir plus. Pour l’atteindre, il va falloir rejoindre le sommet de sa montagne, à l’est.

Escaladez la montagne

Partez donc dans cette direction à l’aide d’un tronc couché jusqu’à la nouvelle zone Montagne de Rusu. Au pied des cascades, vous remarquerez le Point d’observation de Rusu. Vous pouvez soit partir tout droit en direction des cascades afin de récupérer un Rot, soit directement aller à gauche, en quête d’un chemin qui mène à votre objectif.

Dans cette direction, vous tomberez sur une petite zone de corruption avec de petits ennemis, dont certains au bouclier. Pensez à purifier leur point d’apparition au plus vite. Le combat se termine par l’apparition d’un gros ennemi à l’épée. Assainissez la zone puis avancez.

Vous tomberez sur l’un des souvenirs de Taro, représenté par une lueur orange. Suivez-la jusqu’à ce que vous deviez utiliser le masque de Taro. Sitôt la cinématique terminée, vous aurez la possibilité d’utiliser une nouvelle Larme de forêt.

Utilisez-la donc sur la corruption sur votre gauche puis sur le sanctuaire de fleurs au bout du cul-de-sac pour bénéficier d’une grande quantité de cristaux. Revenez face à la Larme de Forêt puis empruntez le chemin de droite.

Revenez face à la Larme de forêt puis empruntez le chemin montant de droite. Avancez en vous accrochant aux différents rebords, et faites attention de ne pas tomber sur les pentes glissantes, sous peine de devoir recommencer la montée. Arrivé en haut, suivez le chemin jusqu’à un nouveau point de téléportation.

Faites quelques pas, et vous trouverez en contrebas un Rot bien caché. Remontez par les points d’accroche puis poursuivez le chemin emprunté par les deux enfants. Hélas, la paroi est trop éloignée, et il va falloir la contourner.

Laissez-vous glisser sur la pente puis escaladez les prises rocheuses successives. Vous ferez face, à un moment, à deux directions possibles. Celle de droite contournant la montagne vous emmène à un Courrier des esprits, tandis que l’autre, en face, mène à la suite. Ce chemin finit par vous amener au point précédemment trop éloigné.

Continuez jusqu’à arriver à un pont brisé. Vous pouvez décider d’aller sur la droite afin de glaner quelques collectibles, mais attention aux ennemis du coffre maudit, celui-ci ne s’ouvrant que si vous réussissez le combat sans prendre de dégât.

Utilisez vos Rot pour rétablir temporairement le pont et traversez. De l’autre côté, fouillez les affaires au sol sur votre gauche, puis suivez la lueur qui s’en échappe. Revivez le deuxième souvenir puis empruntez le chemin éclairé par les lanternes. S’ensuit un combat contre des petits ennemis et des adversaires équipés de lances. Veillez à purifier rapidement les bulbes situés sur les côtés pour finir ensuite par le plus gros.

Une fois le combat terminé, indiquez à vos Rot de transporter la pierre bleue au sol vers un socle situé quelques pas plus loin. Cette action vous permettra de faire résonner l’écho de votre bouclier sur tous les cristaux, provoquant l’ouverture de la porte. Pénétrez à l’intérieur de la grotte, et progressez au gré de la lumière des échos de votre bouclier jusqu’à un nouveau boss : Kappa.

Eliminez Kappa

Ce boss vous jettera des bombes qui feront apparaître des sbires. Occupez-vous de ces derniers histoire de monter votre jauge de courage. Une fois pleine, envoyez vos Rot sur Kappa pour l’étourdir et ainsi lui asséner une volée de coups.

En effet, Kappa n’hésitera pas à se téléporter dès lors que vous approchez de lui, donc vos petits alliés s’avèrent précieux. Prenez garde dès lors que votre ennemi prend de la hauteur, c’est signe qu’il va vous lancer une pluie de petites bombes.

Kappa défait, purifiez la caverne. Grimpez là où le boss se hissait afin de récupérer karma et cristaux puis redescendez. Montez au niveau supérieur grâce à l’ascenseur droit devant.

Suivez le chemin dans les bois pour arriver jusqu’à Rusu. Ce dernier va notamment vous apprendre à vous servir de votre bâton comme d’un arc.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.