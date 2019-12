Les souffrances de Constantin – Greedfall

Voici la suite de la soluce de Greedfall. Après avoir évité de justesse le coup d’état suite à cette malheureuse trahison, l’état de santé de Constantin continue de se dégrader et il semble aller de plus en plus mal. A l’aide de vos compagnons, vous êtes alors chargé d’apaiser les souffrances de Constantin et de lui trouver les meilleurs soins possible aux quatre coins de l’île.

Récompense : +1 point de réputation auprès de la Congrégation marchande



Demander de l’aide du meilleur médecin d’Hikmet

Tout d’abord, partez pour la région d’Hikmet depuis un point de voyage et sélectionnez la demeure de Sardet. De là, sortez et rendez-vous à la demeure du docteur, située à quelques pas de chez vous et reconnaissable au panneau sur lequel figure une potion à l’entrée.

En entrant, vous surprenez des bandits en train d’importuner la doctoresse. Débarrassez-vous d’eux et adressez-lui la parole pour lui expliquer le cas de votre frère. Pas besoin d’insister, la doctoresse accepte de se rendre à Nouvelle-Sérène pour vous aider.

Demander de l’aide de Cécilius le guérisseur de San-Matheus

Pour cette seconde partie, rendez-vous à San-Matheus. Sur place, dirigez-vous vers la Place du châtiment en suivant votre boussole et allez parler à Cécilius.

Utilisez votre talent d’intuition ou recrutez Vasco dans votre équipe pour convaincre le guérisseur de se rendre à Nouvelle-Sérène dans le but d’aider votre cousin. Attention toutefois si vous avez Aphra dans votre équipe, ses convictions feront que Cécilius refusera de vous aider même en lui proposant de l’or.

Trouver le guérisseur à Wenshaveye

Sans plus tarder, partez enfin pour Wenshaganaw pour rejoindre le village de Wenshaveye. Sur place, retrouvez le guérisseur nommé Catasach dans sa demeure.

Suite au dialogue expliquant toute la situation, rendez tout d’abord service au guérisseur en allant parler au chasseur de Wenshaveye ainsi qu’aux missionnaires.

Sortez de sa demeure et commencez par aller voir le chasseur non loin de là. Renseignez-vous sur ces attaques d’animaux puis obtenez quelques informations sur les tenlans. Parlez-lui ensuite des victimes avant de lui demander comment vaincre les tenlans et en apprendre davantage sur leur agressivité.

Durant la conversation, le chasseur vous sollicite afin de réparer son arme. Celle-ci se trouve sur une pierre à côté de lui, approchez-vous simplement de l’arme et réparez-la si votre compétence en artisanat est suffisante. Vous gagnez ainsi la confiance du chasseur et vous obtenez des informations supplémentaires.

Ensuite, allez parler aux deux familles des disparus. Demandez plusieurs informations précises sur ces derniers : apparence, disparition, ennemis… Pour l’une des familles, il s’agit de la sœur, tandis que pour l’autre c’est le petit frère qu’il vous faudra retrouver.

Après ça, il ne vous reste plus qu’à parler aux missionnaires au nord de votre position, à l’extérieur du village et de l’autre côté de la rivière. Vous pouvez d’ailleurs ramasser un contrat sur un panneau à l’entrée de leur campement : Dantrig enragé.

Approchez-vous pour engager le dialogue. Commencez par interroger la missionnaire sur sa mission ici puis poursuivez en lui parlant des tenlans qui attaquent le village. Vous apprenez ainsi qu’il semble exister des liens entre ces tenlans et les démons…

Refusant de partir, vous allez devoir trouver un moyen de faire pression sur ces missionnaires. Pour cela, rendez-vous à leur avant-poste en contournant leur campement par la gauche, entre les rochers. Avancez discrètement derrière la maison en bois et ouvrez la porte pour entrer et fouiller l’endroit.

Ici, ramassez le journal de la mère missionnaire sur la table et sortez pour dénoncer les abus, ce qui déclenchera un combat. En prenant largement l’avantage, la missionnaire se rend et quitte les lieux, vous perdez alors 1 point de réputation auprès de Thélème.

Il ne vous reste plus qu’à retourner vers le village pour tenter d’exterminer tous les nids de tenlans dans les environs. A noter qu’il faudra avoir en votre possession des préparations alchimiques de dégâts élémentaires pour mener à bien votre mission.

Entretemps, retournez voir une villageoise pour avoir son avis sur la question des liens entre les disparus et en savoir un peu plus au sujet des tenlans, ce qui révèlera la position des nids sur votre carte. Mettez le cap vers les 3 emplacements indiqués ci-dessous pour vous en occuper.

Sur place, à chaque fois, débarrassez-vous des tenlans et détruisez le nid à proximité. Notez qu’il vous faudra un niveau minimum de 2 en science pour pouvoir utiliser les préparations alchimiques de dégâts élémentaires requises sinon recrutez Aphra dans votre équipe avec une relation amicale pour bénéficier de son atout pour la science.

Votre dernière tâche consiste maintenant à retrouver les villageois disparus. Rendez-vous à l’endroit marqué sur votre carte qui correspond à la clairière et examinez le panier auprès d’un arbre. De la position indiquée sur l’image ci-dessous, partez vers la droite et suivez les traces de sang sur le sol pour trouver l’entrée d’une grotte : l’antre sombre.

Pénétrez à l’intérieur de la grotte pour y découvrir le nid du tenlan blanc ainsi que le triste sort des villageois. Ramassez un message trouvé sur le cadavre d’un missionnaire et tuez un premier groupe de tenlans qui rôdent dans les parages.

Approchez-vous ensuite du nid pour faire surgir le tenlan blanc accompagné de quelques autres tenlans. Il ne vous reste plus qu’à vous en débarrasser puis à détruire le nid avant de retourner au village pour informer les deux familles des victimes de ce qui est arrivé à leurs proches. Vous gagnez alors 2 points de réputation auprès des Natifs.

Retournez voir Catasach au village pour lui faire le rapport de votre mission et retourner automatiquement à Nouvelle-Sérène pour une nouvelle cinématique et terminer la quête.

A noter qu’en terminant cette quête, vous aurez ainsi la possibilité d’obtenir un sceau auprès de Catasach pour pouvoir rencontrer le conseil et continuer l’épreuve des eaux.