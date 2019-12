L’épreuve des eaux – Greedfall

Voici la suite de la soluce de Greedfall. La poursuite de la Tierna Harh Cadachtas est terminée, il s’agit maintenant d’aller parler à Constantin au sujet d’En on mil frichtimen, « celui aux milles visages ». Mais quelle est donc cette épreuve des eaux ?

Récompense : +2000 XP



Retournez à Nouvelle-Sérène et rendez-vous au Palais du Gouverneur pour retrouver votre cousin Constantin.

Après lui avoir présenté Aphra, parlez-lui du remède. Dans la conversation, celle-ci suggère de partir à la rencontre de Glendàn, le chef du conseil.

Aller voir Glendàn

Depuis n’importe quel point de voyage, rendez-vous à Vedrad puis au campement de Did E Kiden Nàdaigeis.

Partez en direction du Nord-Est. Quittez le campement et prenez la seconde route à gauche juste avant le champ de bataille.

Suivez la route vers votre objectif sur la carte en tuant les ennemis que vous croisez sur le bord de la route. Vous passez forcément devant le camp de l’Alliance du Pont, profitez-en pour ramasser deux contrats sur le panneau à l’entrée : Cargaison volée et Élimination de nuisibles.

Continuez pour sortir de la région et découvrir celle de Dorgred « Les portes du cœur ». La demeure de Glendàn se trouve au Nord de votre position.

Avancez tout droit sur le chemin. Évitez de préférence les deux gros monstres à gauche et filez plutôt un plus loin vers le second renfoncement à gauche pour y établir un campement. Reprenez votre route et choisissez de vous diriger vers une sorte de cercle de pierres. Traversez alors Cergganaw pour arriver au village de Dorhadgenedu, votre destination.

Montez les escaliers face à vous pour apercevoir la demeure de Glendàn et approchez-vous pour entamer un dialogue avec un guerrier qui refuse de vous laisser entrer.

Insistez en demandant à rencontrer le conseil. Vous apprenez alors que seul un représentant du conseil possédant un sceau est autorisé à entrer. Partez et attendez de rencontrer un membre du conseil prêt à vous aider.

Peut-être avez-vous déjà en votre possession le fameux sceau, sinon terminez les quêtes jusqu’aux souffrances de Constantin y compris. Ainsi, vous serez en mesure de parler à Catasach, aux côtés de Constantin, pour récupérer ce fameux sceau en lui demandant simplement son aide pour rencontrer En on mil frichtimen.

Le sceau de Catasach en votre possession, retournez au village de Dorhadgenedu via un point de voyage. Présentez le sceau au guerrier pour qu’il vous laisse entrer dans la demeure de Glendan. Parlez-lui pour en apprendre davantage sur cette épreuve des eaux.

Entrer dans la grotte de l’épreuve

En sortant de la demeure de Glendan, le guerrier vous intercepte et vous avez alors la possibilité d’en savoir plus sur cette épreuve. Fort de ces informations, partez en direction de la grotte Coucadarg et présentez-vous pour l’épreuve.

A l’intérieur, vous tombez rapidement sur un premier groupe de bêtes sauvages. Vous avez alors le choix d’employer la manière forte et de les affronter ou de rester discret en utilisant une potion de sommeil sur les carcasses. Ici, nous choisissons de dégainer les armes. Le combat n’est pas bien difficile et cela vous permet de récupérer quelques ingrédients.

Remontez de l’autre côté et approchez-vous de l’échelle à droite pour entrer dans la grotte de l’épreuve.

Continuez d’avancer en choisissant la méthode qui vous conviendra le mieux, sachant que le chemin de gauche nécessite un niveau de vigueur de 2 au minimum pour pouvoir sauter au dessus d’un trou. Sinon, passez par le chemin plus bas à droite pour arriver au même endroit pour vous enfoncer encore un peu plus dans les profondeurs de cette grotte.

Résoudre l’énigme

Là, vous vous retrouvez face à une sorte de puits entouré de stèles. Examinez-le de plus près pour découvrir l’énigme de la source puis observez chaque stèle pour savoir à quel élément chacune d’elle correspond parmi la mort, le vent, le soleil, le feu, la vie, la glace et l’eau.

Prenez alors le temps de résoudre cette énigme en illuminant les stèles dans l’ordre suivant :

Celle du vent

Celle de la glace

Celle du soleil

Celle de l’eau

Ensuite, deux chemins s’offrent à vous : vous pouvez escalader une paroi à droite qui nécessite une compétence de vigueur de niveau 3, sinon descendez juste à côté, où se trouve une petite étendue d’eau et allez voir le gardien pour l’apprivoiser et ouvrir le passage derrière lui. Dans tous les cas, cela vous mène directement devant le sceau à examiner.

De retour à l’extérieur de la grotte, retournez voir Glendan dans sa demeure pour lui parler de votre épreuve, ce qui mettra un terme à votre quête et vous obtenez d’ailleurs le trophée/succès « A l’épreuve de l’eau » à l’issue du dialogue.

Il ne vous reste plus qu’à retourner à Nouvelle-Sérène pour parler du sanctuaire à Constantin.