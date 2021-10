Le troisième et dernier acte de Kena: Bridge of Spirits peut désormais commencer avec la quête « Peur de Toshi ». Le portail menant à au monde des esprits et au départ de cette quête se situe tout près du sanctuaire des masques.

Aventurez-vous sur la voie du Fabricant de masques

Effectuez donc un dash vers le portail, et vous voilà à l’intérieur du monde des esprits. Un coffre maudit vous attend au bout de quelques pas. Celui-ci vous montre en avance les particularités de gameplay de la dimension des esprits. En effet, un ennemi brumeux vous attaquera. Sa forme indique qu’il doit d’abord être traversé par un dash avant de pouvoir être touché.

Progressez un peu plus loin à la fin du combat histoire d’en entamer un autre. Cette fois, un mage s’oppose à vous. Là encore, une petite particularité s’ajoute à la palette de mouvements du mage.

Désormais, il peut drainer votre énergie vitale grâce à un faisceau violet. Si vous ne dashez pas contre lui rapidement, il mettra votre barre de vie au minimum, et n’importe quel autre coup vous sera fatal. Comme pour les autres mages, parez ou renvoyer ses boules d’énergie rouge et veillez à ce que les sbires ne profitent pas de votre attention portée sur lui. D’autres menaces débarqueront ensuite, telles que des insectes explosifs et un épéiste, entre autres.

Après ce combat assez relevé, purifiez le bulbe. Entrez dans la maison à laquelle on accède par l’arrière puis montez les escaliers. Grâce à une fleur d’accroche, poursuivez votre ascension jusqu’à un Courrier des esprits.

Redescendez puis entrez dans la maison la plus près du vide. Récupérez l’encens posé à l’intérieur et, à l’aide de vos Rot, portez-le jusqu’à l’autel dédié. Placez l’encens à son pied, sur le socle, et un portail spirituel s’ouvrira.

Passez par le portail et continuez d’escalader la montagne. Récupérez quelques cristaux sur un moulin à eau en train de tourner, et progressez jusqu’à rencontrer deux ennemis à distance.

Eliminez-les et attendez-vous à rencontrer d’autres adversaires, dont là encore un épéiste et des insectes explosifs. Cette fois, pensez à purifier le point d’apparition de ces petits bestioles histoire d’être tranquille. Sitôt le combat remporté, tirez sur le bulbe.

Avancez jusqu’à atteindre des gravats à faire léviter. Envoyez une bombe dessus pour vous frayez un chemin jusqu’à un portail violet. Franchissez-le et vous ferez face à d’autres blocs à manipuler, incrustés dans des piliers.

Envoyez une bombe sur le pilier puis hissez-vous à sa place. Faites-de même avec les deuxième, puis réorientez les blocs de sorte à ce que vous puissiez progresser vers le troisième. Redisposez également celui-ci, puis terminez votre petite séance de plateforme en vous reliant à une fleur d’accroche.

Continuez jusqu’à ce qu’un combat se lance. Vous serez notamment de nouveau confronté à des ennemis spectraux, que vous devrez traverser avec votre dash. Après l’affrontement et la purification du bulbe, entrez dans la maison.

Emparez-vous du chapeau de Rot et interagissez avec les outils posés sur la table du fond. Une lueur s’en dégage. Ressortez et mettez votre masque afin d’assister à un souvenir de Toshi.

La cinématique terminée, une Larme de Forêt renaît. Utilisez-la pour assainir le sanctuaire de fleurs croisé juste avant le combat. En reprenant votre route, vous retrouvez les blocs immergés vus précédemment. Lancez une bombe sur l’un des blocs et franchissez deux nouveaux portail en profitant de leur lévitation. Traversez rapidement la zone en enchaînant sauts et dashs puis continuez.

Quelques mètres après un point de téléportation, vous débarquez au sein d’une zone regroupant trois encens. Attention, il ne suffit pas ici de mettre chaque encens au hasard sur un socle.

En effet, prêtez attention aux symboles incrustés sur les encens, propres à chacun d’entre eux. Observez maintenant les autels auprès desquels vous devez les conduire, et vous constaterez que leurs symboles correspondent avec ceux des encens.

Déposez donc les encens sur leur emplacement dédié. En cas d’erreur, de petits ennemis viendront vous attaquer, comme signe de sanction. Un masque spectral se dessine dans les airs quand vous aurez placé les trois encens comme il faut. Interagissez avec. Un combat contre le Fabricant de masques démarre.

Eliminez le Fabricant de masques

Ce mini-boss est particulièrement coriace en raison de son panel d’attaques varié et de sa grande vélocité, en sachant qu’il se téléporte assez régulièrement. Dasher sera d’ailleurs très efficace pour interrompre ses mouvements.

N’abusez pas trop d’un coup du dash pour économiser de l’énergie nécessaire au bouclier. Car parmi les attaques qu’il effectue, le Fabricant de masques déploie une aura rouge dévastatrice. Le mini-boss exécute une série de trois attaques avec son épée, et parfois il la réalise tout en se téléportant.

Il vous lancera parfois plusieurs boules d’énergie blanche, que vous pouvez esquiver avec des roulades, ou bien empêcher, en tirant à l’arc sur le mini-boss. Enfin, il lui arrive d’invoquer des petits sbires mais, surtout, il finit par vous emprisonner et fait appel à des clones.

Lorsque c’est le cas, ne tardez pas et tirez des flèches en essayant de toucher la vraie version du Fabricant, à l’apparence légèrement différente. Non seulement vous l’empêchez ainsi lancer un rayon dévastateur, mais en plus vous lui infligez quelques dégâts et l’immobiliser plusieurs secondes. Ce sera votre meilleure fenêtre d’attaque durant le combat, alors donnez tout ce que vous avez.

Apprenez ces patterns, soignez-vous, restez mobiles et vous arriverez à venir à bout du Fabricant de masques. À l’issue du combat, l’esprit vous donnera l’encens, la première relique de Toshi.

Avant de partir récupérer les autres reliques, augmentez votre santé en méditant sur le point de méditation dédié, non loin de là où vous vous êtes battu. Prenez ensuite le point de téléportation près des escaliers, direction les quais du village, pour la quête « Amour de Toshi ».

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.