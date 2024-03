La Pavillon | Soluce Avatar Frontiers of Pandora

Au début de cette quête, partez en direction du Pavillon des Chasseurs au nord-ouest du Cercle, tout près du rocher Premier Zakru (camp Na’vi Rivières aux méandres) puis en direction de l’ouest.

Une fois devant le complexe, vous comprenez qu’il va falloir infiltrer le bureau administratif de l’entrepôt pour pouvoir voler des informations sur les Harding et ses soldats. Pour cela, nous vous conseillons de contourner le complexe par l’ouest et de vous infiltrer par les sous-sols inondés accessibles via une grille à casser au pied d’un mur, ou de vous y infiltrer en sautant par-dessus les remparts dans la même zone où les pierres avoisinantes grimpent plus haut, tout près d’un robot faisant une ronde.

Une fois dans les sous-sols, dirigez-vous vers le nord et ressortez de l’autre côté. Un conseil ici, piratez le maximum d’AMP possible. Grimpez dès que vous le pouvez en direction de la salle de contrôle grâce au monte-charge de la RDA près des escaliers et pénétrez à l’intérieur de la salle.

A l’intérieur, trouvez l’Arc long à tir puissant dans un coffre, puis piratez le terminal présent pour écouter une conversation compromettante. Ressortez de là en quête d’un nouvel objectif vers l’ouest : l’entrepôt du Pavillon. Une fois devant le hangar de gauche, entrez le plus discrètement possible et activez le levier. Une fois dans l’entrepôt, éliminez les soldats et surtout l’AMP équipé d’un lance-flammes et repérez les deux vannes à tourner en montant à l’étage par l’escalier au nord.

Tournez les vannes pour ouvrir l’accès à une pièce au sud de votre position dans laquelle se trouve un levier à abaisser. Cela aura eu pour effet d’ouvrir la zone de sécurité dans laquelle vous devez entrer en revenant sur vos pas mais toujours à l’étage. Depuis cette zone, cassez la ventilation et détruisez le dispositif de sécurité présent dans la pièce suivante.

Puis sortez de là en empruntant la porte à pirater pour ressortir de l’entrepôt et rejoignez la salle de contrôle précédente pour pirater le dernier terminal, retrouver vos nouveaux alliés et ainsi terminer la mission et démarrer la suivante, La Gorge des Larmes.