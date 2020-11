Installation Assassin's Creed Valhalla

Après avoir décidé d’établir votre campement au niveau de la colonie de Halfdan dans La route des cygnes et avoir décimé les quelques bandits qui avaient décidé d’y élire domicile lors de la quête Un accueil déplorable, vous allez devoir faire de camp un véritable havre de paix. Pour cela, vous allez devoir l’améliorer, à commencer par la forge de Gunnar.

Parler à Gunnar

Initialement dans la Grande Maison, vous allez devoir vous rendre vers les quais du campement pour trouver Gunnar et lui parler de vos projets de construction de forge.

Une cinématique se lancera où vous ferez part de votre souhait de reconstruire cette forge mais vous aurez besoin de matériel pour cela. Gunnar vous donnera une carte des différents monastères aux alentours à piller qui vous permettront de récupérer des matières premières et des coffres de ravitaillement. N’oubliez pas, en fonction de votre choix lors de la quête Les mers du destin, vous pourriez déjà en avoir un bon paquet en votre possession.

Votre objectif sera simple : piller le Monastère d’Alcestre. Prenez le commandement de votre bateau et dirigez-vous vers celui-ci en suivant le marqueur de quête.

Piller et rapporter de quoi bâtir la forge de Gunnar

Dirigez-vous vers le monastère. Vous allez devoir tuer les ennemis présents sur place et piller les richesses du lieu. Au nombre de 2, il s’agira de coffres cachées au niveau de deux bâtiments. Une fois à proximité du monastère, cliquez sur « Piller » pour commencer votre assaut.

Avant l’attaque, soyez certain d’avoir un maximum de santé sur vie pour éviter de mourir trop rapidement. Une fois le pied à terre, tuez les ennemis à proximité et dirigez-vous vers les coffres à piller, symbolisés par des tonneaux dorés. Forcez la porte du bâtiment au nord pour piller le premier coffre, une poignée d’ennemis vous attendra à l’intérieur.

Une fois le premier coffre pillé, dirigez-vous vers le second non loin de là. Détruisez la porte à l’aide de votre arme et vous découvrirez le coffre assez rapidement sans avoir d’ennemi à tuer.

Regagner la colonie et bâtir la forge de Gunnar

Une fois le pillage effectué, retournez sur les quais pour reprendre votre navire et revenez à votre colonie.

Retournez ensuite voir Gunnar et interagissez avec le panneau juste devant lui pour bâtir la forge. Vous aurez besoin de 400 caisses de ravitaillement et de 30 matières premières.

Cette forge vous permettra d’améliorer et personnaliser vos équipements.

Parler à Sigurd

Une fois la forge construite, retournez au niveau de la Grande Maison pour parler à Sigurd. Il vous présentera votre petit cocon qui vous servira de chambre.

S’accoutumer à ses quartiers

Cette partie vous demandera uniquement d’examiner le contenu de votre chambre, en commençant par votre lit, puis par le coffret présent sur votre bureau pour finir par un petit message affiché non loin de votre lit.

Retrouver Sigurd à l’écurie de Rowan

Suivez le marqueur de quête pour parler à Sigurd. Il vous fera part de son souhait de partir pour trouver des alliés et vous conseillera de créer des alliances pour donner à votre clan une plus grande envergure.

Une fois la cinématique terminée, vous terminerez la quête Installation et obtiendrez de l’expérience. Vous débloquerez également deux nouvelles quêtes : La carte des alliances et Un nouveau foyer.

Pour découvrir la suite de l’histoire d’Assassin’s Creed Valhalla, n’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet.